Tatsu Miura: “Sentí que debía desafiar y conocer el fútbol de los campeones del mundo”

Tatsu Miura es de Japón, nació en 1998, en la ciudad de Hiroshima, y desde pequeño juega al fútbol. Su pasión por el deporte es tal que, luego de recibirse de economista en la universidad, decidió dar un giro de 180 grados y cumplir su sueño: ser jugador profesional.

Miura, que en la actualidad es jugador de Villa Belgrano, decidió mudar sus goles y gambetas a la Argentina, luego de que la Selección Nacional conquistara el Mundial de Qatar 2022, ya que según él, “debía conocer el fútbol de los campeones del mundo”.

El japonés se desempeña como atacante y, en una entrevista con Democracia, contó cómo fue su llegada a la Argentina y el recibimiento que tuvo en el club de la V Azulada. “En Paraguay jugué desde el 2021 hasta octubre del 2022. Cuando finalizó el campeonato local decidí venir de vacaciones a la Argentina y, justo antes de volver para comenzar con la pretemporada, el seleccionado argentino salió campeón del Mundial de Qatar 2022. En ese momento sentí que debía desafiar y conocer el fútbol de los campeones del mundo”, expresó.

“Villa Belgrano es un club hermoso, los hinchas son pasionales y me saludan en la calle. Además, los profesores siempre me dan confianza y me tratan bien, al igual que mis compañeros”, comentó.

El atacante, que espera viajar a Japón este año para visitar a su familia, habló sobre su llegada a Villa y explicó la decisión que lo llevó a cambiar el rumbo de su vida para alcanzar el anhelo que siempre tuvo.

“Mi novia nació en Baigorrita, pero vive en Junín. La conocí en 2021, en Paraguay. Justo ella tenía gente conocida en Villa Belgrano, entonces me presentó y por suerte me dieron la oportunidad de jugar al fútbol allí”, señaló. “Estuve cuatro años en el equipo de la facultad, en Japón, y cuando me recibí de economista decidí irme a jugar a otro país porque quería conocer y desafiar el fútbol de otro continente; ese era mi sueño de pequeño”, afirmó.

Antes de recaer en la V Azulada, Miura jugó durante un año en Paraguay, primero en la Tercera División del fútbol paraguayo, en el Club 29 de Septiembre. Luego, en el inicio del 2022, pasó a Atlético Colegiales, que militaba en la Segunda División.

Miura, que dejó a sus padres y a sus dos hermanos en Japón para cumplir el sueño de ser futbolista profesional, contó que sufrió situaciones de discriminación en Paraguay por ser asiático.

“Sentía que debía cambiar de ambiente y de país, justo se dio que Argentina ganó el Mundial en el momento que estaba de vacaciones. El fútbol acá es de otro nivel, y los argentinos son muy amables y me tratan bien”, aseguró. “No me costó tomar la decisión de venir a Argentina, porque en Paraguay no me dieron muchas oportunidades. Además, me discriminaban por ser asiático”, declaró.

Costumbres argentinas

El delantero antes de emprender su aventura por Sudamérica trabajó en el restaurante de la facultad donde estudió, ya que el cocinero de allí era peruano y lo ayudó con el idioma. Además, en Junín toma clases de español para poder comunicarse mejor.

Por último, Miura, que ya se familiarizó con algunas costumbres argentinas como el mate, el asado y la siesta, explicó por qué tomó la decisión de comenzar su etapa como futbolista en Sudamérica y contó su rutina diaria en Junín y su adaptación en el suelo de los campeones del mundo.

“Sentí que Paraguay era el más factible para poder comenzar con mi carrera, porque en Argentina y Brasil es más difícil por el nivel que tienen”, detalló. “Me gusta Junín, es muy tranquilo. Yo trabajo con una empresa japonesa a distancia. Estoy en el área de marketing, además voy al gimnasio y entreno. Vivo en la pensión de Villa Belgrano. Esa es mi rutina diaria”, indicó.

“Los argentinos son muy directos. En mi país no somos así. Eso me cuesta un poco, no puedo decir que no”, finalizó.

Diferencias de juego

“Hay una gran diferencia entre el fútbol de Japón y el argentino, como, por ejemplo, las canchas, aquí algunas están en mal estado y un poco deterioradas, y eso no permite un buen desarrollo del juego. Además, en Argentina se vive de otra manera, es más intenso, competitivo, friccionado y se habla mucho, tanto los jugadores como los hinchas son calentones y pasionales. En mi país es distinto, lo vivimos de otra forma, aunque el nivel que tenemos es muy bueno. El rendimiento del equipo de la universidad se asemeja con los clubes que disputan la Segunda División japonesa”, concluyó Miura.