¿Messi al Barcelona?: Crece la ilusión tras la salida de Jordi Alba

En medio del plan para bajar drásticamente su presupuesto y cumplir con el Fair Play financiero que permita acelerar el regreso de Lionel Messi, el Barcelona se desprendió de otro de sus jugadores históricos: al igual que Sergio Busquets, Jordi Alba decidió irse del club y hoy lo hizo oficial.

El lateral zurdo, que perdió lugar con el arribo de Xavi Hernández como entrenador, lleva 11 temporadas en el club al que llegó procedente del Valencia en la temporada 2012/13 y logró convertirse en uno de los grandes socios de Messi y titular indiscutido durante más de una década.

Llegó a ser capitán del equipo y participó del histórico triplete de 2015 con Luis Enrique como director técnico, que con la delantera conocida como MSN, conformada por el campeón del Mundo en Qatar 2022, Luis Suárez y Neymar, logró la Champions League, la Liga y la Copa del Rey.

"El FC Barcelona y @JordiAlba han llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el Club hasta el final de la temporada 2023/24", señaló la entidad catalana en su cuenta oficial de Twitter.

❗️ El FC Barcelona y @JordiAlba han llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el Club hasta el final de la temporada 2023/24 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 24, 2023

En el Barcelona Alba acumuló un total de 458 encuentros, anotó 27 goles, repartió 99 asistencias y alzó 18 títulos a lo largo de sus 11 temporadas, números que, sin dudas, lo ubicaron en un lugar de privilegio en la historia de la institución Culé.

“Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, mencionó el emblemático número 18 blaugrana.

"Gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. A todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y todos los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir durante 18 años en el club y por supuesto quiero darles gracias a mis hijos por la fuerza que me dan diariamente y a mi mujer por su apoyo incondicional, sin ellos nada habría sido igual porque la realidad superó el sueño", agregó el experimentado futbolista.

Posteriormente, repasó su historia en el club: "Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Fútbol Club Barcelona y mi memoria está llena de innumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos 7 años tuve que marcharme, pero tiempo después volví para cumplir lo que siempre había soñado, jugar en el primer equipo del Barça. Lo logré en 2012, regresando a casa con una presentación en el Camp Nou que fue un momento único. Y once temporadas después me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos".

Con la salida de Alba, el Barcelona necesita ir a fondo para lograr el retorno de Messi y, para ello, necesita liberar cerca de 250 millones de euros, por lo cual presentó un Plan Económico ante La Liga con el que busca regularizar su situación y adecuarse a las reglas de Fair Play Financiero.

La aprobación por parte del ente que regula el torneo español se esperaba para la semana pasada, pero todavía no llegó y por eso no hubo avances. De todas formas, desde el entorno del capitán de la Selección argentina avisaron que la decisión sobre su futuro recién terminará de tomarse una vez que finalice la actual temporada con el París Saint Germain (PSG), a fines de junio.