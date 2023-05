Club Atlético Alumni: La institución continúa vigente con el paso de los años

El Club Alumni, presidido por Rolando Menestrini, continúa vigente con el paso de los años, ubicado en la esquina de las calles 12 de Octubre y Levalle.

En la actualidad, la institución se mantiene en actividad y solventa sus gastos económicos a través de los alquileres del salón con eventos y peñas. Además, la histórica entidad local logró la obtención de la personería jurídica.

Menestrini habló con Democracia sobre el presente del club y recordó los torneos reducidos, que marcaron una época en los primeros años de la institución.

-¿Cómo se encuentra el club actualmente?

-En este momento no hay actividad deportiva, estamos viviendo con las peñas y los alquileres de los eventos que realizamos. El salón y la canchita se utilizan cuando hay cumpleaños. Hasta antes de la pandemia, venía la escuelita de fútbol del Club Junín.

Los costos económicos básicos los costeamos con los alquileres porque, a veces, hay hasta cuatro eventos en el mes y peñas durante la semana.

-¿Cómo se dio la reinauguración del mural?

-Edgardo Balvidares, que fue integrante de la comisión directiva y es socio del club, junto a otras dos personas se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de cambiarle la cara a la institución. Los tres se entrevistaron con el Secretario de Mario Meoni, en su momento, y con Valeria Arata y ambos nos dieron una mano para llevarlo a cabo.

La pintura fue donada porque nosotros no podíamos hacer ese gasto, pero salimos a flote y Lucas Latina fue el encargado de realizar el mural. Queríamos que estuviera representado el fútbol de Junín con figuras que, en su momento, fueron preponderantes a nivel local. Pusimos dos jugadores de cada club que, en su mayoría, lo eligieron los presidentes de cada institución. No queríamos imponer nombres porque no nos correspondía. Nos comunicamos y tratamos de que estuvieran presentes todos los clubes.

-¿Hubo más reformas además del mural y el frente?

-El salón está siempre igual, lo hicimos cuando empezó a funcionar la escuelita del Club Junín porque comenzamos a recaudar dinero. También, algunos integrantes de la comisión directiva fueron al Automoto a “cuidar” en la tribuna, pero no dio resultado, y luego pasaron a los boxes. Ahí, se recaudó con una cantina gracias a la ayuda del ex intendente Mario Meoni, quien nos brindó una buena mano para terminar con las instalaciones del salón y colocar las aberturas.

-¿Cuántos socios activos hay?

-En este momento, tenemos más de 30 socios. Tenemos personería jurídica, el club fue fundado en el 64 e hicimos torneos reducidos que eran de primerísima línea, en aquella época.

Estoy en la comisión de toda la vida. Mi casa se conecta con el club y estoy obligado a venir. Estoy dos o tres horas por día.

-¿Le gustaría darle otro movimiento al club?

-Vamos a ver qué pasa en un futuro. Tuvimos un acercamiento con River Plate, pero no prosperó. En algún momento, vamos a tratar de darle vida con los chicos porque es un club para ellos. Las proporciones de la institución no son para gente grande, sino para que vengan los chicos y la gente y el club tenga una salida.

La escuelita del Club Junín se mantuvo por muchos años, del 2009 hasta el 2018, que finalizó por la pandemia.

-¿Está conforme con el presente de la institución?

-Cuando nosotros fundamos el club, en aquel momento estaba José Luis Buono (periodista), y estaba entusiasmado. Él nos dio una mano bárbara en los comienzos con la llegada a los medios juninenses.

El club estuvo en nombre de varias personas y recién ahora pudimos terminar de pagar una deuda que, para nosotros fue importante de más de 300 mil pesos. En el transcurso de los próximos dos meses, ya estarían todos los lotes con el nombre del club Alumni.

Nosotros compramos y no teníamos personería jurídica, entonces estaba a nombre de ocho personas. No contamos con ayuda económica, lo único que recibimos fue para reinaugurar el nuevo mural.

-¿Qué recuerda de los primeros torneos reducidos?

-Jugaban los mejores jugadores, seis y un arquero, y había muy buen nivel. La cancha era de césped de 34 metros de largo por 28 de ancho. En esa época, creo que el fútbol grande tuvo como una decaída y esos torneos se pusieron de moda. Participaban alrededor de 30 equipos y venían jugadores de todos los clubes.

La calidad de esos torneos era impresionante. Además, realmente ganaban los mejores y estaban los mejores árbitros. Hicimos las cosas bien y fueron épocas muy lindas. La competencia era muy buena, sana y acompañó mucha cantidad de gente.

Postales

1. El salón que se alquila para eventos y peñas.

2. El nuevo mural, que se reinauguró el 10 de marzo pasado.

3. El presidente de la institución, Rolando Menestrini.