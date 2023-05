Szymon Marciniak dirigirá la final de la UEFA Champions League

El árbitro polaco Szymon Marciniak, que dirigió la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, fue designado para impartir justicia en la final de la UEFA Champions League que disputarán el Manchester City y el Inter de Milán en el Estadio Olímpico Atatürk en Turquía el próximo 10 de junio.

La final de la máxima competición continental europea contará con la misma terna arbitral que dirigió la final de la Copa del Mundo en el Estadio Lusail de Doha el pasado 18 de diciembre. Por lo tanto, Szymon Marciniak volverá a estar asistido por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.

⚽ The referees for this season's UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



