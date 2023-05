Disputaron la sexta fecha de los certámenes de divisiones inferiores "Mario Andrés Meoni"

Se disputó el pasado fin de semana la sexta fecha, que fuera postergada una semana antes por mal tiempo, de los campeonatos "Apertura 2023" de divisiones inferiores "Mario Andrés Meoni" organizados por la Liga Deportiva del Oeste, habiendo quedado libres en la ocasión los equipos del Club Atlético Sarmiento de Junín.

Los resultados registrados fueron los siguientes, en las diferentes categorías:

Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín: En décima 0-1; Octava 1-2; Sexta 2-0; en cuarta 4-3; Pre décima 0-5; Novena 3-0; Séptima 1-3; y quinta 0-1.

Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno: En décima 0-1; Octava 2-0; Sexta 2-4; y en cuarta 1-1; Pre décima 1-0; Novena 1-1; y séptima 0-3.

La Favela vs. Independiente: En décima 0-4; Octava 1-1; en cuarta 2-1; Pre décima 0-1; Novena 0-0; Séptima 0-3; y quinta 0-0.

River Plate vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln: En décima 0-1; Octava 1-1; Sexta 1-3; cuarta 0-0; Pre décima 4-1; Novena 0-3; Séptima 0-0; y en quinta 1-1.

Jorge Newbery vs. Origone F.C. de Agustín Roca: En décima 1-0; Sexta 0-1; cuarta 4-1; Pre décima 5-1; Novena 1-0 y en séptima 5-0.

Villa Belgrano vs. B.A.P.: En décima 0-1; Octava 0-0; Sexta 1-0; cuarta 2-1; Pre décima 1-4; Novena 1-2; Séptima 1-1 y en quinta 1-1.

Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos: En décima 2-0; Octava 7-0; Sexta 4-1; Cuarta 1-1; Pre décima 6-0; Novena 1-2; Séptima 8-1; y en quinta división 3-0.