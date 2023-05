Israel Damonte: “Me voy conforme con todo el plantel, hicimos un gran partido”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló luego de la victoria ante Unión, en el estadio 15 de Abril, y expresó su alegría por haber logrado los 3 puntos.

“Me voy conforme con todo el plantel, hicimos un gran partido y estamos muy contentos por el resultado. Necesitábamos los 3 puntos”, inició. “Siempre es lindo estar arriba, nuestro rival a superar somos nosotros mismos, podemos ganar en cualquier cancha. Siempre competimos de buena manera”, aseguró.

Por otra parte, el técnico del Verde, se refirió al esquema táctico que utilizó para el encuentro ante el Tatengue, y explicó el panorama de los lesionados.

“Elegí este planteo con jugadores grandes porque están acostumbrados a jugar este tipo de partidos”, indicó. “Hoy teníamos algunas bajas, como Alejandro Donatti y Gonzalo Bettini, que por suerte no son lesiones graves, podían jugar, pero llegaban con lo justo. El caso de Gabriel Díaz era distinto, tenía un virus. Siempre preservamos la salud”, expresó.

Por último, el DT saltense, comentó sobre el buen presente futbolístico que viven sus delanteros, y declaró sobre la importancia de contar con jugadores experimentados en el plantel.

“Lo de Javier Toledo no me sorprende. Me gusta mucho, como todos los delanteros que tenemos, cada uno tiene sus cualidades. Me da tranquilidad y alegría porque todos están compitiendo bien, no hay egoísmos”, declaró.

“Licha nos da esa pausa y un plus que siempre necesitamos, es un profesional impresiónate, y siempre se quiere superar. Es uno de los técnicos que tenemos dentro del campo de juego. Lo mismo sucede con Gonzalo Bettini, Chaco Insaurralde, Yamil Garnier, Javier Toledo, Alejandro Donatti, Franco Sbuttoni y Emiliano Méndez. Ellos marcan el camino”, concluyó.