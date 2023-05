Bettini: “No nos sentimos superiores a un rival que está más abajo que nosotros”

Sarmiento se prepara para visitar a Unión de Santa Fe, el próximo lunes a las 15.30, por la decimosexta fecha del Torneo de la Liga Profesional. El defensor Gonzalo Bettini volvió a la titularidad ante Central Córdoba de Santiago del Estero, luego de un desgarro y habló con Democracia sobre el presente del equipo juninense y el próximo compromiso en el estadio 15 de Abril.

“Cualquiera le puede ganar a cualquiera, del primero al último y del último al primero. Nosotros no nos sentimos superiores a un rival que está más abajo que nosotros en las posiciones. Estamos confiados de que, con nuestras armas, podemos ser un equipo duro y apostamos a eso. Vamos a ir a buscar los tres puntos con las mismas ganas de siempre y con la misma confianza”, analizó.

“Siempre que ganás uno está más optimizado, pero el fútbol argentino es bastante parejo, tenemos que resetear la cabeza rápido y entender que cada rival y cada estadio son distintos. Vamos a ir a ganar, a conseguir los tres puntos que también van a ser importantes para nosotros para seguir sumando. Es lo que este equipo necesita”, manifestó.

El lateral derecho se refirió al clima que se vivirá en el estadio 15 de Abril, por la actualidad institucional y deportiva que vive el Tatengue, y anticipó que no afectará su manera de afrontar el partido.

“Para mí, no influye. En todo caso, su situación le puede influir más a ellos. Tenemos que seguir enfocados o concentrados en las cosas buenas que hacemos. Además, tenemos cosas por corregir. Este equipo demuestra que va para adelante y, aun sufriendo como el lunes pasado, cuando ganás termina siendo la recompensa de muchas cosas buenas que hacés”, indicó.

Por otra parte, Bettini contó cómo se sintió luego de la lesión y explicó por qué abandonó el campo de juego en el segundo tiempo con los santiagueños. “Sólo fueron unos calambres de los gemelos porque venía de un desgarro con Arsenal y de dos o tres semanas parado. Por suerte, volví rápido y me sentí bastante bien. Son cosas normales de un desgaste y justo se dio en esa jugada. En lo personal, trataré de estar bien, aportar en lo que pueda y seguir empujando para que cumplamos los objetivos”, expresó.

Por último, el futbolista analizó la temporada del Verde hasta el momento e hizo referencia a la lucha por la permanencia en Primera División.

“Es difícil mantener lo que hicimos el año pasado porque fueron muchos puntos. Estamos en un buen camino, venimos sumando bastante, pero el torneo va a ser irregular porque es muy difícil ganar en el fútbol argentino y ganar seguido. Este equipo tiene para crecer y deja la piel en el campo. Cuando pasa eso, no importa el resultado, está bueno que nos identifiquemos con ese estilo. Después, hay un montón de otros factores que se dan para un resultado bueno o malo”, aseguró.

“El aire en la zona de descenso es medio acotado porque ganás un partido y estás más arriba y perdés otro y estás más abajo. Lo más importante va a ser en la sumatoria de muchos partidos, no mirar hoy nada más sino todo el trayecto. No hay que volverse loco con si estamos o no en la zona roja, pero si aprovecharlo para seguir trabajando”, finalizó.