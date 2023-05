No se disputó la sexta fecha, que va a ser reprogramada

Debido a la luvia caída el pasado sábado, no se disputó la sexta fecha de los campeonatos de divisiones inferiores de fútbol "Apertura" 2023 organizados por la Liga Deportiva del Oeste y que llevan el nombre de "Mario Andrés Meoni".

Va a reprogramarse la jornada, que tiene estos enfrentamientos previstos: Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno; River Plate vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln; La Favela ante Independiente; Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; Villa Belgrano ante B.A.P.; y Jorge Newbery contra Origone F.C. de Agustín Roca, quedando libre los equipos de formativas del Club Atlético Sarmiento.

En décima división encabeza la tabla de posiciones Sarmiento, con 13 unidades, seguido por Mascherano y Jorge Newbery, con 11, mientras que en novena, lidera B.A.P. con 12, secundado por Sarmiento y River Plate, con 10.

En octava, encabeza la tabla Sarmiento, 15 puntos, seguido por Mascherano, con 11, mientras que en séptima, está al tope de las posiciones Jorge Newbery, con 12, seguido por Rivadavia de Lincoln, con 12.

En sexta, manda la Academia Javier Mascherano de Lincoln, con 15 unidades, seguido por Sarmiento, con 12; en quinta lidera Academia Mascherano, con 12, seguido por Sarmiento, Villa Belgrano y River Plate, con 10; completando en cuarta, River Plate, puntero con 13 unidades, seguido por Villa Belgrano, con 12.