Lionel Messi fue elegido como el Mejor Deportista del año en los Premios Laureus

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue elegido como el Mejor Deportista 2023 en los premios Laureus y se convirtió en el primer futbolista de la historia recibir el galardón en dos ocasiones.

"El icónico futbolista alcanzó alturas aún mayores el año pasado, cuando inspiró Argentina a un histórico tercer triunfo en el Mundial de la FIFA", lo describió la organización. En 2020, lo había compartido con el piloto británico Lewis Hamilton.

🏆 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.



The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 🇦🇷#Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h