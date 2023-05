Lionel Messi le pidió disculpas al PSG y a sus compañeros

El astro argentino Lionel Messi decidió subir un video a sus redes sociales para compartir una reflexión de lo sucedido durante los últimos días, luego de la sanción que le impuso el Paris Saint-Germain (PSG) por el viaje a Arabia Saudita y en el mismo le pidió perdón a sus compañeros y el club.

"Quería hacer este video después de todo lo que esta pasando, antes que nada pedir perdón a mis compañeros y el club", comenzó el campeón del mundo en Qatar 2022 luego de la polémica que se generó por su viaje al país asiático por un compromiso laboral.

"Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida, nada más. Un abrazo", señaló en una filmación que se compartió en las historias de su perfil oficial de Instagram que cuenta con más de 458 millones de seguidores.



🎥 IG/leomessi pic.twitter.com/hKZj7NEUhT

El capitán de la Selección argentina se mostró vestido con un traje en una breve filmación donde pidió disculpas por haberse ausentado al entrenamiento del lunes, pero confirmó las versiones que se habían difundido donde se aseguraba que él entendía que el plantel iba a tener dos días libres como es habitual.

Esa planificación se cambió repentinamente y el entrenador del PSG, Christophe Galtier, encabezó una práctica el lunes, dejando sólo el martes como día sin actividad a raíz de la derrota por 3 a 1 del último domingo ante Lorient en el Parque de los Príncipes, la cual significó la tercera caída en las últimas cuatro presentaciones.

Durante el martes, la entidad parisina filtró a la prensa que habrían decidido imponerle una sanción de dos semanas a Messi, en donde no podría entrenar, ni jugar, además le descontarían el sueldo correspondiente a ese lapso. Sin embargo, el club nunca informó públicamente del castigo y recién este viernes se escuchó la primera palabra pública sobre el tema en la voz del entrenador Galtier.

"Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo", sentenció el líder del plantel que no volvió a opinar sobre el tema.

El PSG acumula 75 puntos en el torneo, cinco más que su inmediato perseguidor Olympique Marsella, a falta de cinco fechas para la finalización del certamen francés.