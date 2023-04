Despedida de Maxi Rodríguez: Messi podría dar el presente en el Coloso del Parque

El ex futbolista Maximiliano Rodríguez confirmó algunos de los invitados que tendrá en su fiesta despedida y si bien no es un hecho su presencia, reveló que fue convocado Lionel Messi, a quien le metió presión asegurando que "tiene la 10 de Newell´s reservada".

El encuentro que se disputará el 24 de junio, día del cumpleaños del capitán de la Selección argentina, ya tiene confirmado algunos protagonistas: Lionel Scaloni, Gabriel Heinze, Sergio Agüero, Javier Saviola, Javier Zanetti y Juan Pablo Sorín .

"La 10 de Newell's la tenemos reservada para Messi. Vamos a tener la expectativa hasta lo último para saber si puede estar un rato tirando una pared o de la manera en la que pueda sumarse. Vamos a insistir. De lo contrario, uno sabe entender", declaró Rodríguez en diálogo con TyC Sports.

En el mismo sentido, agregó: "Lo importante es que esté. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños, "dale campeón...", todo... Leo ya trasciende todo. Es un ícono muy fuerte de la ciudad. Sería un placer que Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi y Cristian (Kily) González puedan estar. Sería un gesto mundial que los hinchas los reconozcan".

Por su parte, el contrato de Messi en Paris Saint-Germain (PSG) finaliza el 30 de junio, apenas seis días después de la despedida del emblema de Newell's, y el problema radica en que todavía no hay muchos detalles sobre el futuro del capitán de la Selección nacional más allá de los rumores que circulan en España con su posible vuelta a Barcelona.

Lo único cierto a esta altura es que el último compromiso de Messi en Francia es ante Clermont en el Parque de los Príncipes, por la última fecha de la Ligue 1, a disputarse el primer fin de semana del mes en cuestión.

"Sigo manteniendo relación con todos, sobre todo con chicos de la Selección o planteles de otros equipos en los que he jugado. Quieren estar todos, hay muy buena predisposición. Después hay otros que trabajan o mueven fechas para poder venir por uno o dos días al país", detalló la "Fiera" Rodríguez.

Por último, el ex mediocampista contó que su deseo es contar con los entrenadores José Néstor Pekerman y Gerardo "Tata" Martino sentados detrás de la línea de cal: "Voy a hacer jugar a Lionel Scaloni y Gabriel Heinze. Acá no hay equipos armados, vamos a divertirnos. Ellos están bien físicamente y los vamos a hacer correr un poco y que tiren algunas patadas. Después van a estar al lado de la cancha los que no puedan jugar por lo que sea".