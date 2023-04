Israel Damonte: “Tuvimos errores que llevaron a hacérsela fácil al rival”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer luego de la derrota ante Lanús y realizó un análisis de la actuación de su equipo en La Fortaleza.

“Estuvimos bien los primeros 20 minutos del primer tiempo, después tuvimos errores que llevaron a hacérsela fácil al rival”, manifestó.

“Cambiamos el esquema para el segundo tiempo, salimos con un 4-4-2 y estuvimos más firmes. A partir de ahí, jugamos mejor. El complemento fue todo de Sarmiento, pero a veces se hace complicado, tuvimos las situaciones y llegamos al gol. Toledo tira un tiro en el palo y el penal que no lo cobran”, afirmó.

El DT del Verde se mostró conforme con el desempeño de jugadores dentro del campo de juego, sobre todo en la segunda parte, y se lamentó por no haber hecho una diferencia con un hombre de más en un tramo del partido.

“Cuando quedamos diez contra once pensamos que podíamos aprovechar ese jugador de más, pero recibimos muchas amarillas y rápidamente quedamos diez contra diez. Me gustó el equipo, lo fue a buscar. Podríamos haber empatado, pero no se nos dio”, indicó.

“Tuvimos errores que nos costaron caro. El equipo lo fue a buscar en el segundo tiempo con un esquema que practicamos hace mucho. Tuvimos situaciones, complicamos al rival y arriesgamos un poco más en el fondo con los laterales más altos. Fue bueno”, expresó.

El entrenador platense se refirió a la labor del árbitro Facundo Tello y a las polémicas decisiones arbitrales de los últimos partidos en contra de Sarmiento.

“La expulsión de Manuel García no me sorprendió. La primera amarilla no sé porque la saca, quizás por joven, y lo mismo hizo con Gabriel Díaz. Nos amonestó cinco jugadores en tres minutos. Le dije al cuerpo técnico que nos iban a echar un futbolista. La jugada del penal es clara porque a nosotros contra River nos cobraron el mismo penal”, declaró.

“No tenemos suerte con los fallos arbitrales. Por lo general, son todos en contra, a pesar de los errores que tenemos. Ligamos mal con los árbitros. Tuve una carrera futbolística de 20 años y me llevé cien puntos con todas las personas en el fútbol. Hace un año y pico que estoy en Sarmiento y no tengo más relación con ningún árbitro”, mencionó.

Por último, Damonte contó por qué no estuvo presente Juan Insaurralde y destacó la actitud de sus jugadores ante las adversidades.

“El equipo pelea, va al frente y me enorgullece. En algún momento, vamos a hacer más goles que los rivales y no cometeremos errores”, señaló.

“Chaco sufrió un golpe frente a Tigre que lo dejó con una molestia. El partido anterior jugó infiltrado y, para este encuentro, decimos cuidarlo y que pueda descansar”, concluyó.

Kudelka: “Sarmiento es un rival muy duro”

El entrenador de Lanús, Frank Kudelka, habló con la prensa tras la victoria de su equipo y valoró el resultado obtenido en La Fortaleza.

“Sarmiento es un rival muy duro, tuvimos paciencia y juego. Quiero revalorizar el trabajo de mi equipo”, expresó.

El DT del Granate analizó el partido con el Verde y resaltó la actuación de sus futbolistas.

“Por momentos, Lanús se defendió como pudo ante un rival que puso cuatro delanteros en cancha de buen juego aéreo. Sarmiento juega a eso, pero lo pudimos solventar con la jerarquía de nuestros jugadores”, manifestó.

Por último, Kudelka lamentó la expulsión de José Canale, que derivó en el quiebre del partido.

"No es que fallamos, quedamos con un hombre menos. El equipo tuvo valores altos en juego y posesión. Me da bronca porque la roja llega con la pelota en nuestra posesión, un pase corto y se da, son situaciones del partido", finalizó.