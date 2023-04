Dibu Martínez sufrió una lesión en el partido del Aston Villa

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez no pudo completar hoy el partido de Aston Villa contra Brentford que finalizó en empate 1 a 1, por la vigésimo segunda fecha de la Premier League, por sufrir una molestia que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo.

El ganador del premio "The Best" venía teniendo otra gran actuación para su equipo, en la que tuvo un destacado cruce para salvar a su equipo en un retroceso, venía de ganar siete de sus últimos juegos, para meterse en zona de clasificación a copas europeas para la próxima temporada.

La jugada de la lesión habría ocurrido a los 35 del primer tiempo cuando le tapó un remate a quemarropa a Ivan Toney. Tras quedarse con la pelota, el "Dibu" Martínez evidenció dolor en el aductor de su pierna derecha.

The second half is underway, with one change at the break.



