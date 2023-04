Para consolidarse en el grupo H, San Lorenzo juega ante Fortaleza

San Lorenzo intentará consolidarse hoy como único puntero en el Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol, cuando reciba a Fortaleza de Brasil, desde las 19. El encuentro se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño del Bajo Flores, con televisación de DirecTV y Flow. El árbitro del partido será el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que el VAR estará a cargo de los uruguayos Antonio García y Alberto Feres.

San Lorenzo debutó venciendo a Estudiantes de Mérida, por 1 a 0, en condición de visitante, mientras que Fortaleza goleó de local a Palestino de Chile, por 4 a 0. El elenco Brasileño, el Ciclón (con un encuentro) y el equipo chileno (dos partidos) suman tres unidades, y sin puntos se encuentra el conjunto venezolano.

Es un buen ciclo el que está atravesando San Lorenzo bajo la conducción de Rubén Darío Insua, ya que logró que el equipo esté segundo en la LPF, producto de 7 partidos ganados, 3 empatados y solamente 2 derrotas, al cabo de 14 fechas.

Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, igualó como local ante Internacional (1 a 1) en el torneo Brasileño y cuenta en su equipo con Emanuel Brítez (ex Unión e Independiente), Juan Martín Lucero (ex Vélez y Defensa y Justicia), Tomás Pochettino (ex Boca y River) y Silvio Romero (ex Lanús e Independiente).

Probables formaciones