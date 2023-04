Emiliano Méndez: "No quiero pensar que hay algo en contra de Sarmiento"

Sarmiento vivió como un desahogo el triunfo logrado el lunes pasado en el estadio Eva Perón, por la mínima diferencia ante Arsenal de Sarandí, por la duodécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, en un duelo clave de la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional.

Es que el Verde llegó al partido masticando bronca por la derrota con polémica de la jornada anterior frente a Tigre, en Victoria, en la que ni el árbitro Nicolás Ramírez ni los asistentes del VAR advirtieron un claro penal favorable al conjunto dirigido por Israel Damonte, que le impidió acceder a la chance de rescatar al menos un punto como visitante.

Pero los tres puntos logrados contra el cuadro del Viaducto también dejaron el sabor agridulce en el representativo juninense, por otro fallo discutible, tanto del juez Nelson Sosa como de sus pares de la revisión tecnológica, quienes anularon el segundo gol, anotado por Javier Toledo, por una supuesta carga ilícita sobre el arquero Alejandro Medina.

Tras ocho largos minutos de deliberación, el equipo arbitral no sólo no convalidó el tanto, sino que tampoco expulsó al volante Lucas Souto, quien intentó agredir a dos futbolistas del Verde durante la discusión.

El guión repetido, aunque con un final distinto -porque, a diferencia del encuentro en Victoria, Sarmiento pudo sostener el triunfo- agudizó el malestar al interior del plantel, el cuerpo técnico, la dirigencia y la parcialidad del club.

En diálogo con Democracia, el mediocampista central Emiliano Méndez admitió que se trató de "un partido duro" y cuestionó las decisiones arbitrales que, por tercera vez en lo que va del torneo -además de ante Arsenal y Tigre, frente a Barracas Central, cuando el juez Pablo Dóvalo también omitió un claro penal favorable a los dirigidos por Damonte-, terminaron afectando negativamente a Sarmiento.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, ambos equipos nos jugábamos mucho, pero todas las fechas van a hacer difíciles, durante todo el año. Se complicó en el segundo tiempo, no sólo por la lluvia sino también por el viento. Cada punto que sumemos será importante para lo que viene", expresó Méndez, quien reconoció no haber advertido lo sucedido en la jugada que anularon el gol de Toledo, pero aseguró que, tras observarla una vez finalizado el encuentro, se trató de un error "evidente".

"En el momento, el gol que fue mal anulado no lo vi, después de ver las imágenes, creo que es evidente que se equivocaron. Puedo entender que el árbitro interprete que hubo una carga sobre el arquero, pero los muchachos del VAR, con las repeticiones que hubo y con el tiempo que se tomaron, porque hay que recordar que el partido estuvo ocho minutos, es raro", advirtió.

"Se detuvo el partido durante casi diez minutos y todo terminó solamente con una tarjeta amarilla. Es algo que me genera intranquilidad, porque es el tercer partido del campeonato en el que nos perjudican en situaciones claves. Esperamos que haya sido mala suerte y no una tendencia. Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera", sostuvo.

Por otro lado, consultado sobre si reina al interior del plantel cierta desconfianza hacia el sistema arbitral y hacia la organización del fútbol argentino, el experimentado volante recordó el historial de decisiones que terminaron condicionando resultados en los partidos del Verde.

"Queremos creer que no hay algo en contra de Sarmiento. Ojalá que no me equivoque y los hechos lo vayan confirmando. Sí digo que fuimos perjudicados de manera grotesca en tres partidos. No quiero pensar mal de nadie, pero es una realidad que cada vez que hay un error en un partido nuestro, somos los principales damnificados", aseguró.

En ese contexto, Méndez resaltó que al equipo de Junín "le cuesta el doble" cerrar los resultados. "Así cuesta el doble ganar, porque son situaciones límites, jugadas definitorias, que nos obligan a estar con las antenas prendidas. A favor nuestro no se equivocan nunca, pero en contra nuestro sí.

Entonces, hay que tener siempre una cuota extra de atención", insistió el mediocampista, quien descartó que el plantel se haya visto afectado en lo anímico y confió en que Sarmiento logrará sortear una vez más la amenaza del descenso a la Primera Nacional.

"Como grupo estamos bien, somos un equipo que genera confianza y los hinchas se ven representados. Resta mucho camino por delante, son más de 80 puntos los que quedan en juego y si mantenemos este rumbo, no tengo dudas de que no vamos a sufrir con el descenso", concluyó.