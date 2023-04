Israel Damonte: “Se vio un Sarmiento comprometido, no dejamos crecer a Arsenal”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló anoche luego de la victoria en el Eva Perón y destacó la actuación de sus dirigidos ante el equipo del Viaducto. “Se vio un Sarmiento comprometido, no dejamos crecer a Arsenal, ganamos segundas jugadas y tratamos de competir en todos los sectores de la cancha. A partir de ahí, pudimos lastimarlo. Tuvimos situaciones y jugadas, pudimos llegar al gol y hasta haber estirado el marcador”, analizó.

“El partido lo tuvimos siempre controlado. Estoy feliz por el resultado porque volvimos a ganar y porque mantuvimos, otra vez, el arco en cero. Me vuelvo a ir con esa sensación de felicidad por el buen trabajo que hicieron todos, el plantel y los que están afuera también”, manifestó.

El DT del Verde se refirió a la polémica jugada sobre el final del partido, en la cual el árbitro Nelson Sosa no convalidó el gol lícito de Javier Toledo. “Una lástima esa jugada. Me pareció que podía haber cobrado gol, pero es una acción más de VAR. Nos hubiese venido bien para terminar el partido un poco más tranquilos porque te llega a empatar el rival en los últimos minutos y nos lamentaríamos”, expresó.

En esa línea, Damonte reflexionó sobre algunas decisiones arbitrales que perjudicaron a Sarmiento en los últimos partidos y se mostró con tranquilidad. “Cuando hay injusticias, tenemos que tratar de controlar esa energía, tanto del lado de los jugadores y del nuestro. Hay que aceptarlo porque no tenemos otra forma. Buscamos no perder el eje porque es perjudicial para el equipo, pero me puede pasar a mí y a los futbolistas. Este partido, con un rival que competimos por lo mismo, es de tres puntos, no de seis. Es importante para lo que viene y para mantener una localía fuerte”, indicó.

Por último, el entrenador platense resaltó el desempeño de los defensores e hizo referencia al trabajo de los atacantes en los distintos partidos. “La defensa es la base de todo equipo que tiende a pelear y competir, buscamos estabilidad defensiva y seguridad. El equipo lo hace bien en muchos partidos, tenemos un promedio de gol que está bastante bien en el torneo. Nosotros defendemos con todo el equipo y los delanteros son nuestros primeros defensores”, aseguró.

“Los delanteros tienen mucho desgaste, buscamos tener gente nueva arriba, pero no quise tocar mucho lo que armamos bien con una estructura fija que nos da resultados. Durante el partido vas renovando, pero según como se sientan. Tocamos lo menos posible, no me gusta hacer seis o siete cambios de una, salvo dentro del partido”, concluyó.