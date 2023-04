Independiente será anfitrión de la segunda fecha de la Liga Regional de Hockey

Independiente será local de la segunda fecha de la Liga Regional de Hockey sobre césped, mañana, a partir de las 8. El “Rojo” recibirá la visita de diez equipos femeninos de la región, en distintas categorías (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18).

El equipo juninense ya participó de la primera jornada que se disputó, el mes pasado, en la cancha de 12 de Octubre de Ferré. El certamen se disputa una vez al mes y cuenta con las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub18 y Primera División. Además, hay divisionales que juegan de manera recreativa.

Este domingo, los equipos que intervendrán son los siguientes: Social de Ascensión, Singlar Club, Newbery de Rojas, 12 de Octubre de Ferré, Colonial de Ferré, Arenales FC, Sarmiento de Vedia, Teodelina HC, Círculo de Colón, Independiente de Junín y Club Carabelas de Rojas.

Las Diablitas están a cargo de las entrenadoras y profesoras de educación física Catalina Pagano y Camila Bermúdez y todas las chicas que se quieran unir a los equipos del Rojo tendrán que acercarse a la cancha del barrio Cielo en el horario de las prácticas los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17.30.

El cronograma de las sedes de la Liga Regional de Hockey sigue así:

7/5: Colonial Ferré

4/6: Teodelina Hockey Club

2/7: Carabelas

6/8: Círculo de Colón

3/9: Singlar Ascensión

1/10: Sarmiento de Vedia

5/11: Newbery de Rojas

26/11: Social Ascensión.