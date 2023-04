Godoy Cruz volvió a despedir a Diego Flores

Diego Flores fue despedido ayer por segunda vez en un año como entrenador de Godoy Cruz, luego de sus duras críticas públicas al presidente de la institución mendocina, Alejandro Chapini, a quien llamó "hincha vip", en la conferencia de prensa posterior al último empate ante Tigre por 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas, por la décima fecha de la Liga Profesional.

"Ese hincha vip estuvo dos meses sin hablarme desde que pisé el club y no participó del mercado de pases. Había que traer dos extremos y no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo y no vino nadie. Se trajo un joven con futuro, pero hacían falta dos marcadores centrales de experiencia y nunca llegaron", exclamó el DT cordobés, durante la rueda post-partido.

"Por eso ya pedí una reunión con ese hincha vip para ahora mismo, después del partido, y resulta que por la Semana Santa se fue cinco días de vacaciones. Entonces no hay nadie que ponga la cara en el club, y el hincha debe saber quien está al frente", disparó el "Traductor" -apodo que se ganó por haber desempeñado dicha función en el pasado reciente, como asistente de Marcelo Bielsa-, quien de esa manera precipitó el quiebre en su relación con la directiva del Tomba.

Se trata del segundo despido de Flores del club mendocino, exactamente un año después del final del primer ciclo, el 9 de abril de 2022, tras empatar 3 a 3 con Arsenal. Tras la salida de Flores, la dirigencia contrató a la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, que fue cesanteada en octubre pasado, tras el final del Torneo de la Liga Profesional de la última temporada y permitió el retorno del "Traductor".