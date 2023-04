"Juani" Cieri: "Logré mi sueño de afianzarme en Italia y ahora veré qué es lo mejor para mi futuro"

Juan Ignacio Cieri sigue disfrutando como el primer día de haber concretado su sueño de jugar en el fútbol italiano.

Con apenas 22 años, el joven futbolista, que se desempeña como defensor central, acaba de finalizar un campeonato positivo con el Viggiano ASD, equipo situado en el sur del país, y este miércoles regresa a Argentina para descansar y pensar en lo que viene.

Su performance de la última temporada en el torneo de la liga Promozione -en el que su equipo logró el objetivo de ubicarse en los puestos de mitad de tabla y evitar el riesgo del descenso- le aseguró el derecho a ilusionarse con un salto de calidad en su carrera deportiva. "Hay cuatro o cinco equipos en carpeta, que están interesados en mí, y me llena de orgullo", expresó el jugador, en diálogo con Democracia.

Pero, más allá de los resultados en el campo de juego, "Juani" Cieri sigue disfrutando de la experiencia de jugar en el fútbol italiano, con la misma intensidad del primer día, aunque acaba de completar dos años de estadía.

"Voy a arrancar mi tercera temporada en Italia y estoy feliz de poder vivir esta etapa. Siempre me gustó el fútbol italiano, estar acá es cumplir un sueño.

Desde el primer minuto lo disfruto, lo sigo disfrutando y lo seguiré disfrutando hasta el último día que juegue al fútbol", reflexionó.

Desde juvenil, Cieri tenía claro su objetivo de desembarcar en Europa y, más precisamente, en territorio italiano, para intentar convertir a la pasión de toda su infancia y adolescencia en su medio de vida.

A los 5 años, comenzó a practicar fútbol en la escuelita de Sarmiento y permaneció allí hasta los 14, cuando pasó a jugar en River de Junín. Allí, integró el plantel de una categoría competitiva, que logró campeonatos de la Liga Deportiva del Oeste, tanto en Cuarta División como en Primera.

La decisión de dedicarse al fútbol y probar suerte en Italia estaba tomada, pero antes, Cieri decidió cumplir con el deseo de sus padres de finalizar sus estudios secundarios.

"Me recibí de Técnico Industrial, quería cumplirle el sueño a mi papá de recibirme ahí y después dedicarme a pleno a lo que me gustaba. Me estaba entrenando en un Centro de Alto Rendimiento en Canning cuando apareció la propuesta para llegar a Italia", recordó el futbolista, quien conserva gratas memorias de su paso por el fútbol de la Liga del Oeste.

"Estuve aproximadamente unos nueve años en Sarmiento. De ahí, me fui a River y creo que fue una decisión muy buena, porque me encontré con un ambiente familiar y de mucha armonía, que me permitió crecer y ser muy feliz", relató Cieri, quien destacó que su salida del Verde, la puerta de muchos jóvenes para ingresar al mundo del fútbol profesional, no fue un motivo de desaliento en su camino a concretar su anhelo.

"Fue un poco frustrante al principio, pero también sirvió para hacerme más fuerte y seguir entrenando. En River tuvimos una categoría muy buena, salimos campeones y me volvieron a llamar de Sarmiento, pero en ese momento estaba en el Industrial, cursando doble turno y no era fácil entrenar. Al final, creo que hice lo correcto, pude cumplir el deseo de mis padres y ahora estoy cumpliendo el mío", insistió.

"Soy muy argentino"

Si bien se muestra consolidado en el Viejo Continente, Cieri aclaró que el camino para afirmarse en el fútbol italiano está plagado de obstáculos.

"Muchos jugadores me escriben y me preguntan cómo pueden hacer para venir, pero la realidad es que no es fácil. Los clubes italianos son muy estrictos y selectivos, por eso disfruto de cada minuto. Me gusta la mentalidad que nos imprimen acá, ganar es una obligación y cada domingo es una final", aseguró el defensor, con chances de pasar a un equipo del Norte o, incluso, de la Serie A de San Marino.

"Logré lo que quería, que era afianzarme en Italia, jugar con continuidad y mejorar con el idioma. Ahora se verá que es lo mejor para mi futuro", expresó Cieri, quien, por lo pronto, no se imagina siguiendo los pasos de otros futbolistas argentinos, como Mateo Retegui o Bruno Zapelli, convocados para integrar la Selección "azzurra", dirigida por Roberto Mancini.

"No pienso en eso ahora, pero si algún día llega una oportunidad de la Selección italiana, se analizará. Hoy digo que sería difícil jugar para Italia, porque, más allá de estar jugando acá, soy muy argentino", concluyó.