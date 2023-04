Damonte: "Estoy tranquilo, falta mucho y todos los equipos van a tener altibajos"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa, en la previa al partido de esta tarde ante Argentinos Juniors, a las 15.30, en el Estadio Eva Perón, por la décima fecha del Torneo de la Liga Profesional, y confió en que su equipo podrá quedarse con el triunfo, para seguir sumando en la tabla de los promedios de la permanencia en Primera División.

El entrenador admitió que el Verde necesita los tres puntos, luego del empate conseguido la jornada pasada en Córdoba, frente a Belgrano, en un encuentro en el que el cuadro de Junín no pudo encontrar su mejor versión.

"Hay algo que no puede faltar en Sarmiento, que es el corazón y la manera de competir. En Córdoba, noté a un equipo comprometido, queriendo, pero no pudiendo", expresó Damonte, quien recordó que si bien sus dirigidos acumulan tres partidos en fila sin victorias, en el medio estuvieron las caídas ante Racing y River, dos de los principales aspirantes al título.

"Nos tocaron dos partidos muy complicados, contra Racing y River, nos tocó perder y eso quita confianza. Ahora nos toca enfrentarnos a Argentinos Juniors, un equipo que está jugando Copa Libertadores, pero confío en que podemos quedarnos con los tres puntos", afirmó el DT.

Por otro lado, pese a que el Verde se encuentra por el momento en zona de descenso directo, Damonte recordó las dificultades que atravesó el club para conformar el plantel para el torneo en curso.

"Hemos tenido muchas lesiones desde que empezamos el año. La temporada pasada, pudimos armar el plantel muy rápido, pero este año fue diferente, se fueron jugadores que arrancaron la pretemporada con nosotros y llegaron otros ya con el campeonato empezado", sostuvo. No obstante, aseguró sentirse "contento" por la performance de Sarmiento en el actual certamen, que lo encuentra con cuatro derrotas hasta el momento, tres de ellas como local, frente a Barracas Central, San Lorenzo y River.

"Estoy contento con el campeonato que estamos haciendo. De los cuatro partidos que perdimos, tres fueron contra equipos que están entre los tres primeros de la tabla", insistió Damonte, al mismo tiempo que subrayó el largo recorrido que resta hasta finalizar la temporada.

"Falta mucho, son 31 fechas contando los dos campeonatos -el presente y la Copa de la Liga Profesional, que se jugará el segundo semestre- y todos los equipos van a tener altibajos", afirmó.

La falta de gol

Durante la rueda de prensa, Damonte fue consultado por el déficit en la estadística de goles a favor del Verde, teniendo en cuenta que ya son cuatro partidos en fila -tres por la Liga y uno por Copa Argentina- sin abrir el marcador.

Sin embargo, pese a que reconoció que a Sarmiento "le está faltando concretar", quitó responsabilidad a los atacantes y señaló que el equipo sigue generando opciones para convertir.

"Nos está faltando concretar, pero no estoy preocupado ni les caigo a los delanteros. Necesitamos también goles de los volantes. Me preocuparía si no generáramos situaciones", concluyó.