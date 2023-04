Se disputa la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Deportiva del Oeste

La Liga Deportiva del Oeste pondrá en marcha hoy la segunda fecha de Torneo Apertura 2023 "Mario Andrés Meoni" de Primera División.

A las 16, en simultáneo, se disputarán los siete partidos de la jornada. El vigente campeón Rivadavia de Lincoln recibirá a Independiente; Defensa enfrentará a La Favela; River será local ante Sarmiento; BAP espera por Origone FC; Rivadavia de Junín visita a Newbery; y Ambos Mundos se medirá con Academia Mascherano. En esta oportunidad, quedará libre Deportivo Baigorrita.

Hasta el momento, apenas disputada una fecha, hay siete equipos que comparten el primer puesto: Academia Mascherano, River, Jorge Newbery, Ambos Mundos, Deportivo Baigorrita, Villa Belgrano y Mariano Moreno. Además, se jugarán partidos de categorías formativas.

La programación de la fecha de Primera División es la siguiente:

Primera División

Viernes 7

HORARIO CANCHA PARTIDO

16.00 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente

16.00 Origone FC Defensa vs La Favela

16.00 River River vs Sarmiento

16.00 Villa Villa Belgrano vs Moreno

16.00 BAP BAP vs Origone FC

16.00 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J)

16.00 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano

Libre: Deportivo Baigorrita.