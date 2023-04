“Chapa” Martínez: “Trataremos de hacernos fuertes de local, va a ser fundamental”

El mediocampista de Sarmiento Fernando Martínez, titular en el último partido con Belgrano de Córdoba, dialogó con Democracia sobre el presente del equipo y la pelea por la permanencia.

“No estamos pensando en el descenso porque esto recién arranca y queremos sumar, falta mucho y cada partido va a ser más duro y complicado. Hay muy buenos equipos en el campeonato y también quieren sumar como nosotros. La idea es hacernos fuertes de local que va a ser fundamental”, manifestó.

El futbolista paraguayo, de gran desempeño en los últimos partidos, destacó el punto obtenido, el fin de semana pasado, en el Mario Alberto Kempes y valoró el esfuerzo del equipo la segunda parte.

“No perdimos que era lo importante porque era un rival complicado que viene bien, pero que nos podía ganar. Nos trajimos un punto sin jugar bien en el primer tiempo porque nos costó y no nos encontrábamos nunca. Después, cambiamos la cara y salimos a jugar con otra actitud en el segundo tiempo”, expresó.

Mientras el plantel se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors, el próximo sábado a las 15.30, Martínez se refirió a la falta de resultados positivos en el estadio Eva Perón.

“Nos está costando un poco la victoria de local, quizás es un poco de ansiedad. Estamos ansiosos por ganar en nuestra cancha y eso nos está jugando en contra. Vamos a trabajar bien en lo que resta de la semana para jugar con Argentinos de la mejor manera posible y quedarnos con los tres puntos que van a ser fundamentales”, declaró.

Por último, el “Chapa” indicó cómo se siente más cómodo dentro del campo de juego, la función que cumple y lo que le pide el DT, Israel Damonte, para afrontar los partidos. “No tengo problema para jugar de cinco sólo o de interior. Israel me pide que presione bien arriba, que sea intenso a la hora de presionar y cuando me toca llegar al área, que llegue porque va a ser importante para los delanteros. Me gusta llegar y tener la chance de rematar”, concluyó.