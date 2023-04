Empezaron los torneos de divisiones inferiores

Comenzó a rodar la pelota en los diferentes torneos de divisiones inferiores "Apertura 2023" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, los que llevan el nombre de "Mario Andrés Meoni", en homenaje al fallecido exintendente municipal y exministro de Transporte de la Nación.

Quedaron libres los elencos de Origone de Agustín Roca y los resultados registrados en la jornada inicial del sábado (categorías pares), fueron los siguientes:

Décima división: Academia Javier Mascherano de Lincoln 4 vs. BAP 0; Independiente 3 vs. Ambos Mundos 0; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 3; Rivadavia de Junín 1 vs. Villa Belgrano 0; Sarmiento 1 vs. Jorge Newbery 1; Defensa Argentina 0 vs. River Plate 1; y Deportivo Baigorrita 1 vs. La Favela 0.

Octava categoría: Mascherano 0 vs. BAP 0; Independiente 9 vs. Ambos Mundos 0; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 0; Deportivo Baigorrita 1 vs. La Favela 0; Rivadavia de Junín 0 vs. Villa Belgrano 1; Sarmiento 2 vs. Jorge Newbery 1; y Defensa Argentina 0 vs. River Plate 0.

Sexta: Academia Mascherano 3 vs. BAP 1; Independiente 0 vs. Ambos Mundos 0; Mariano Moreno 3. Rivadavia de Lincoln 0; Sarmiento 2 vs. Jorge Newbery 0; Rivadavia de Junín 1 vs. Villa Belgrano 1; y Defensa Argentina 0 vs. River Plate 1.

Cuarta división: Academia Mascherano 1 vs. BAP 1; Independiente 0 vs. Ambos Mundos 2; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 1; Defensa Argentina 0 vs. River Plate 3; Rivadavia de Junín 2 vs. Villa Belgrano 2; Sarmiento 0 vs. Jorge Newbery 0; y Deportivo Baigorrita 4 vs. La Favela 1.

Categorías Impares

El domingo jugaron los partidos de formativas de las categorías impares y estos fueron los resultados registrados:

Pre Décima: Academia Javier Mascherano 2 vs. BAP 5; Independiente 4 vs. Ambos Mundos 0; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 1; Sarmiento 7 vs. Jorge Newbery 0; Rivadavia de Junín 0 vs. Villa Belgrano 1; Defensa Argentina 1 vs. River Plate 8; y Deportivo Baigorrita 1 vs. La Favela 1.

Novena división: Independiente 3 vs. Ambos Mundos 0; Academia Mascherano 0 vs. BAP 1; Mariano Moreno 2 vs. Rivadavia de Lincoln 1; Sarmiento 3 vs. Jorge Newbery 0; Rivadavia de Junín 0 vs. Villa Belgrano 3; Defensa Argentina 0 vs. River Plate 1; y Deportivo Baigorrita 3 vs. La Favela 0.

Séptima: Rivadavia de Junín 1 vs. Villa Belgrano 1; Academia Mascherano 1 vs. BAP 0; Independiente 4 vs. Ambos Mundos 0; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 1; Sarmiento 1 vs. Jorge Newbery 2; Defensa Argentina 0 vs. River Plate 1; y Deportivo Baigorrita 2 vs. La Favela 0.

Quinta división: Defensa Argentina 0 vs. River Plate 1; Rivadavia de Junín 0 vs. Villa Belgrano 1; Academia Mascherano 4 vs. BAP 1; Independiente 1 vs. Ambos Mundos 1; Mariano Moreno 0 vs. Rivadavia de Lincoln 0; y Sarmiento 7 vs. Jorge Newbery 0.

Segunda fecha

La segunda fecha tiene estos enfrentamientos previstos en divisiones inferiores:

Ambos Mundos vs. Academia Mascherano; Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; La Favela vs. Defensa Argentina, en cancha de Origone de Agustín Roca; River Plate ante Sarmiento; Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; Villa Belgrano vs. Mariano Moreno; y BAP vs. Origone, quedando libre Deportivo Baigorrita.