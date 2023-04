La Liga del Oeste dio a conocer la programación de la segunda fecha del Torneo Apertura 2023

La Liga Deportiva del Oeste confirmó ayer el cronograma de partidos correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2023 "Mario Meoni", que comenzará mañana, con encuentros de categorías formativas y Senior.

La actividad se verá atravesada por los feriados de Semana Santa, por lo que habrá encuentros de inferiores y veteranos tanto mañana como el viernes y sábado, mientras que la Primera División se disputará íntegramente el viernes.

De esta manera, en la máxima divisional, se jugarán los siguientes encuentros: Rivadavia de Lincoln-Independiente; Defensa-La Favela; River-Sarmiento; Villa Belgrano-Moreno; BAP-Origone FC; Jorge Newbery-Rivadavia de Junín; y Ambos Mundos-Academia Mascherano. En esta oportunidad, quedará libre Deportivo Baigorrita.

Programación completa:

Formativas y Senior:

Jueves 6:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

12.30 Origone FC La Favela vs Independiente Décima

13.30 Origone FC La Favela vs Independiente Octava

14.30 Origone FC La Favela vs Independiente Cuarta

16.15 Origone FC La Favela vs Independiente Senior

12.30 River River vs Sarmiento Décima

13.30 River River vs Sarmiento Octava

14.30 River River vs Sarmiento Sexta

15.45 River River vs Sarmiento Cuarta

17.30 River River vs Sarmiento Senior

12.30 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Décima

13.30 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Octava

14.30 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Sexta

15.45 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Cuarta

17.30 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Senior

12.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Décima

13.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Octava

14.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Sexta

15.45 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Cuarta

17.30 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Senior

12.30 BAP BAP vs Origone FC Décima

13.30 BAP BAP vs Origone FC Sexta

14.45 BAP BAP vs Origone FC Cuarta

16.30 BAP BAP vs Origone FC Senior

Viernes 7:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

11.00 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Pre-décima

12.00 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Novena

13.00 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Séptima

14.15 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Quinta

11.00 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Pre-décima

12.00 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Novena

14.15 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Quinta

11.00 River River vs Sarmiento Pre-décima

12.00 River River vs Sarmiento Novena

13.00 River River vs Sarmiento Séptima

14.15 River River vs Sarmiento Quinta

11.00 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Pre-décima

12.00 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Novena

13.00 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Séptima

14.15 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J) Quinta

Sábado 8:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

12.30 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Décima

13.30 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Octava

14.30 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Sexta

15.45 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano Cuarta

12.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Décima

13.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Octava

14.30 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Sexta

15.45 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente Cuarta

11.00 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Pre-décima

12.00 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Novena

13.00 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Séptima

14.15 V. Belgrano V. Belgrano vs Moreno Quinta

12.14 BAP BAP vs Origone FC Pre-décima

13.15 BAP BAP vs Origone FC Novena

14.15 BAP BAP vs Origone FC Séptima

Primera División:

Viernes 7:

HORARIO CANCHA PARTIDO

16.00 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Independiente

16.00 Origone FC Defensa vs La Favela

16.00 River River vs Sarmiento

16.00 Villa Villa Belgrano vs Moreno

16.00 BAP BAP vs Origone FC

16.00 J. Newbery J. Newbery vs Rivadavia (J)

16.00 Defensa A. Mundos vs A. Mascherano

Libre: Deportivo Baigorrita.