Damonte: “Fue responsabilidad mía la manera en la que planteamos el partido”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló después del empate sin goles con Belgrano de Córdoba y realizó una autocrítica por el planteo inicial de su equipo. “El primer tiempo no fue bueno, el rival nos superó y estoy convencido de que fue por responsabilidad mía por la manera en la que planteamos el partido. El equipo corrió, pero mal, siempre llegaba tarde y es por cómo pensamos el encuentro”, manifestó.

“Nos complicaron, quedaban sus laterales libres, siempre tenían un jugador de más en el medio, desgastamos a nuestros volantes por fuera y al doble cinco. Soy el responsable del primer tiempo”, indicó.

El entrenador del Verde se refirió al cambio de actitud de su equipo para el segundo tiempo y valoró el punto obtenido en el Mario Alberto Kempes. “En el entretiempo pudimos corregir, hicimos una línea de cinco porque sabíamos que íbamos a estar mucho más cómodo en la cancha con los tres centrales”, aseguró.

“Nos faltó profundidad y juego, carecimos del último pase y aprovechar algunos contraataques. Tuvimos algunas aproximaciones, pero veníamos de dos derrotas consecutivas y necesitábamos volver a sumar, es una cancha muy complicada”, expresó. Además, Damonte destacó la competitividad de sus futbolistas y lo comparó con el Sarmiento de otros partidos.

“Me voy conforme con el resultado, con muchas cosas para mejorar. El segundo tiempo me gustó mucho más de la forma de competir de los jugadores. Vi otro Sarmiento, con el ADN nuestro, de pelear cada jugada como si fuese la última”, declaró.

Por último, el DT platense se mostró con tranquilidad ante la falta de gol y de efectividad del equipo juninense.

“Nos tocó jugar con Racing y River, son partidos más complicados y los últimos dos encuentros no pudimos marcar. Lo más importante de este juego es hacer goles, en el análisis se le da importancia a muchas de cosas, pero, en definitiva, hay que meter la pelota dentro del arco rival”, sostuvo. “Tuvimos situaciones de gol, me preocuparía cuando no tenes ni aproximaciones. Salvo en este partido, que fueron muy pocas, en los demás tuvimos, algunos mano a mano”, concluyó.