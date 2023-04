Empieza el torneo "Apertura 2023" de fútbol

Hoy comienza el torneo "Apertura 2023" de fútbol de primera división organizado por la Liga Amateur de Deporte de Lincoln, certamen del que tomarán parte doce equipos, quienes en el siguiente campeonato, el "Clausura 2023" invertirán las condiciones de local y de visitante.

Finalizados los mismos, se disputará un octogonal en la modalidad de play off (el primero ante el octavo, el segundo frente al séptimo, el tercero versus el sexto y el cuarto frente al quinto), en una etapa que estará integrada por los mejores ocho clubes, los cuales surgirán de la suma de puntos obtenidos en ambos torneos.

Competirán El Linqueño, Argentino, Juventud Unida, San Miguel (todos de Lincoln), San Martín y Atlético de Roberts, C.A.S.E.T. de El Triunfo, Deportivo Arenaza, Atlético Las Toscas (regresa a la competencia), Villa Francia de Coronel Granada y Social y Deportivo y Atlético Pintense de General Pinto, en tanto que no participarán esta vez Atlético Bayauca y Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.

En tanto, ayer se inició la competencia en divisiones inferiores, con partidos de séptima, octava, novena y décima categorías.

En Séptima, de todos los clubes anteriormente detallados, no competirán Deportivo Arenaza y Atlético Las Toscas; en octava y novena no lo harán Atlético Las Toscas, San Miguel y Villa Francia; y, en décima, el que no entrará en la Apertura es San Miguel.

En referencia a los enfrentamientos de la primera fecha en la máxima categoría, el último campeón El Linqueño recibirá a Deportivo Pinto (mañana lunes, por la participación del C.A.E.L. en el torneo Federal "A"); Juventud Unida espera a Deportivo Arenaza; Villa Francia será anfitrión de Atlético Roberts; Pintense aguarda a San Miguel; San Martín es local ante Atlético Las Toscas; y C.A.S.E.T. será visitado por Argentino de Lincoln.

También desde la Liga informaron los precios de las entradas para estos espectáculos deportivos amateur. En ese contexto, los partidos de fútbol infantiles tendrán un costo de $ 500; los espectáculos deportivos llevados a cabo el sábado, de $ 600; y los del domingo (primera división), de $ 800.

Cuerpos técnicos

Respecto a los directores técnicos que comandarán las Primeras Divisiones de cada elenco, el portal "Corazón Amateur" informó que están conformados de la siguiente manera:

El Linqueño, director técnico Abdel Ale, quien tiene como profesores para el plantel que comanda a Pablo Venero y Bruno Verón.

Juventud Unida de Lincoln tiene como entrenador al uruguayo Oscar Alsina, quien cuenta en la preparación física con la ayuda de su hijo, Tomás Alsina.

San Miguel de Lincoln es orientado por Luis García, quien también se ocupa de la parte física.

Argentino de Lincoln: Técnico Diego Palacios, quien tiene como ayudante de campo a Cristian Herrera y como preparador físico a Gabriel Barroso.

En San Martín de Roberts continúa como D.T. Leonardo “goyo” Benavídez, quien tiene como ayudante de campo a Ezequiel Caliani y como profesor a Pablo Lora.

En Atlético Roberts sigue a cargo el técnico Carlos “Nico” Verón, quien tiene como ayudante de campo a Juan Alegre y como profesor a Martín Galván.

En Deportivo Pinto el nuevo técnico es Miguel Pérez, quien tiene como ayudante de campo a Cristian Cáceres y como profesor a Ignacio Barnetche.

En Pintense asumió como entrenador Horacio Donnet, quien tiene como ayudante de campo a Oscar Torres y como preparador físico a Fabián Oliva.

C.A.S.E.T.: Técnico es Roberto “Lolo” Roldán, quien tiene como asistente a Gonzalo Busto y como profesor a Federico Medina. Deportivo Arenaza: Asumió como técnico y preparador físico Martín Vicente.

En Atlético Las Toscas ejerce la dirección técnica Sebastián Barraza, quien tiene como ayudante de campo a Luis Barraza y como preparador físico a Marcos Zapata.

En Villa Francia de Coronel Granada el entrenador es Maximiliano Coronel, a Gabriela Risso en la preparación física (ambos de Ameghino), en tanto que es ayudante de campo el granadense Pablo Zapata.

El fixture

El fixture del certamen "Apertura 2023" de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, es el siguiente:

Primera fecha:

Juventud Unida vs. Deportivo Arenaza.

Villa Francia vs. Atlético Roberts.

El Linqueño vs. Deportivo Pinto.

Atlético Pintense vs. San Miguel.

San Martín vs. Atlético Las Toscas.

C.A.S.E.T. vs. Argentino de Lincoln.

Segunda jornada:

Argentino vs. San Martín.

San Miguel vs. El Linqueño.

C.A.S.E.T. vs. Juventud Unida.

Deportivo Pinto vs. Villa Francia.

Atlético Las Toscas vs. Pintense.

Atlético Roberts vs. Dep. Arenaza.

Tercera fecha:

Deportivo Arenaza vs. Deportivo Pinto.

El Linqueño vs. Atlético Las Toscas.

Juventud Unida vs. Atlético Roberts.

Pintense vs. Argentino de Lincoln.

Villa Francia vs. San Miguel.

San Martín vs. C.A.S.E.T.

Cuarta ronda:

C.A.S.E.T. vs. Atlético Pintense.

Atlético Las Toscas vs. Villa Francia.

San Martín vs. Juventud Unida.

San Miguel vs. Deportivo Arenaza.

Argentino (Lincoln) vs. El Linqueño.

Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts.

Quinta fecha:

Atlético Roberts vs. San Miguel.

Villa Francia vs. Argentino (L).

Juventud Unida vs. Deportivo Pinto.

El Linqueño vs. C.A.S.E.T.

Deportivo Arenaza vs. At. Las Toscas.

Pintense vs. San Martín de Roberts.

Sexta jornada:

San Martín (R) vs. El Linqueño.

Argentino vs. Deportivo Arenaza.

Pintense vs. Juventud Unida (L).

Atlético Las Toscas vs. At. Roberts.

C.A.S.E.T. vs. Villa Francia,

San Miguel vs. Deportivo Pinto.

Séptima jornada:

Deportivo Pinto vs. Atlét. Las Toscas.

Deportivo Arenaza vs. C.A.S.E.T.

Juventud Unida (L) vs. San Miguel.

Villa Francia vs. San Martín (R).

Atlético Roberts vs. Argentino (L).

El Linqueño vs. Atlético Pintense.

Octava jornada:

Atlético Pintense vs. Villa Francia.

C.A.S.E.T. vs. Atlético Roberts.

El Linqueño vs. Juventud Unida.

Argentino (L) vs. Deportivo Pinto.

San Martín vs. Deportivo Arenaza.

Atlético Las Toscas vs. San Miguel.

Novena fecha:

San Miguel vs. Argentino de Lincoln.

Atlético Roberts vs. San Martín (R).

Juventud Unida vs. Atlét. Las Toscas.

Deportivo Arenaza vs. Pintense.

Deportivo Pinto vs. C.A.S.E.T.

Villa Francia vs. El Linqueño.

Décima ronda:

El Linqueño vs. Deportivo Arenaza.

San Martín (R) vs. Deportivo Pinto.

Villa Francia vs. Juventud Unida (L).

C.A.S.E.T. vs. San Miguel de Lincoln.

Atlético Pintense vs. Atlético Roberts.

Argentino (L) vs. Atlético Las Toscas.

Undécima fecha:

Atlético Las Toscas vs. C.A.S.E.T.

Deportivo Pinto vs. Atlético Pintense.

Juventud Unida (L) vs. Argentino (L).

Atlético Roberts vs. El Linqueño.

San Miguel (L) vs. San Martín (Roberts).

Deportivo Arenaza vs. Villa Francia.