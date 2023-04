Los utileros: una tarea imprescindible y esencial en los clubes del fútbol local

Los utileros llevan a cabo, todos los días, una tarea imprescindible y esencial en los clubes del fútbol local. Ellos son los primeros en llegar y los últimos en irse y se encargan desde la ropa de los jugadores y cuerpos técnicos hasta de los materiales para entrenar.

La mayoría de los equipos, amateurs o profesionales, cuentan con, al menos, una persona que administra la utilería. Un trabajo silencioso, pero presente todos los días en las distintas instituciones deportivas.

Adrián Rivero, José Villafañe y Ariel Demichelli, tres de los representantes más significativos del ámbito local, hablaron con Democracia sobre la tarea que desarrollan en los distintos clubes juninenses.

Adrián Rivero (Riverito) – Villa Belgrano

Adrián Rivero, más conocido como “Riverito”, se desempeñó como utilero de Villa Belgrano durante más de 20 años y destacó el rol que cumplió en su etapa en el club.

“Nuestro trabajo es muy importante y realizamos una tarea silenciosa porque no se ve mucho, pero es linda y uno comparte con personas, conoce gente, vive diferentes experiencias y siempre aprendés algo nuevo”, inició.

“Nuestro rol es de mucho sacrificio y responsabilidad, tenes que tener todo preparado para los fines de semana cuando hay partido, ya sea la ropa o los elementos”, expresó.

Rivero contó que era el único a cargo de ese espacio y se refirió a las horas que le dedicó a la institución de la V azulada.

“La utilería la manejaba yo y ahí no se metía nadie, yo era el responsable. Tenía juegos de llave de la cancha y otros lugares del club. Me decían el dueño porque todos me preguntaban dónde se encontraban las cosas. Prácticamente estaba todo el día dentro del club, pasé mucho tiempo y era mi segunda casa”, indicó.

“Riverito” dejó de trabajar en Villa en el 2021, cuando finalizaba la pandemia por Covid-19, y explicó el motivo que lo llevó a tomar esa decisión.

“Hace dos años que dejé de trabajar. Después de la pandemia, decidí alejarme del club. Cumplí un ciclo, en lo económico tampoco me rendía mucho y tomé otros rumbos”, manifestó.

“Te demanda mucho tiempo y estuve más de 20 años. Te agota estar todos los días, incluso los fines de semana. Cuando me fui, me llamaron de varios equipos, pero por ahora no quiero. Yo lo que sé es que tengo las puertas abiertas en todos lados, si mañana decido volver, en cualquier club tengo un lugar”, declaró.

Además, el utilero recordó a los entrenadores y futbolistas que pasaron por el equipo juninense a lo largo de su estadía.

“Tuve la suerte de trabajar con muchos técnicos que estuvieron en Primera como Mario Finarolli, Manuel ‘Manolo’ Sanz, Luciano Polo, entre otros. Se vivieron momentos muy lindos porque hubo más alegrías que tristezas”, aseguró.

“Estuve con mucha gente que llegó a Primera o futbolistas que llegaron a otra categoría. Hoy me ven en la calle y me dicen chau Riverito, me saludan o me preguntan cuándo voy a volver ya sea padres o jugadores”, afirmó.

“Hay chicos que los vi en la escuelita y los vi llegar a Primera, algunos terminaron de jugar y ya tienen una edad que no quieren jugar más, nunca tuve problema con ellos ni en los viajes, ni en el club, ni con un DT, ni con un profe, al contrario, nos encontrábamos en la calle y nos saludamos, nos acordamos de cosas que sucedieron”

Por último, Rivero se refirió a lo que dejó su paso por el club.

“Uno escucha a los chicos porque, quizás, alguno aparecía con algún problema desde la casa, y yo le prestaba atención o le daba algún consejo desde mi lugar, tanto chicos como grandes”, expresó.

“Me dejó muchas enseñanzas y aprendizajes, compartí viajes, me fui con muchas cosas positivas. Aprendí a escuchar porque hay veces que alguien quiere hablarte y vos le prestas el oído”, finalizó.

José Villafañe (Villita) – Jorge Newbery

José Villafañe transita su séptimo año como utilero del Aviador y no solo eso, sino que también es el encargado de las tareas de mantenimiento de otros sectores del club.

“Estoy en Jorge Newbery desde el 2016, arranqué a ir al club con mis hijos porque jugaban en inferiores y faltaba alguien para ayudar a los directivos”, comenzó.

“Hago, prácticamente, de todo. Me encargo de pintar la cancha, cortar el pasto, colocar las redes en los arcos, manejar el colectivo, lavar la ropa, hacer la limpieza del salón y demás. Estoy en el club desde las 8 hasta las 20”, manifestó.

“Villita” se refirió a cómo comenzó su relación con el Aviador y su labor actual dentro de la institución.

“Yo soy hincha de Newbery y además jugué en el club. En un momento, tuve que dejar de ir porque no me daban los tiempos por otro trabajo. Intenté irme por otras cuestiones y mis hijos me dijeron que no”, declaró.

“Te tiene que gustar estar con los chicos, entrar a una cancha, vestir a las categorías y estar en el vestuario. Soy el único que maneja la utilería, algún padre me ayuda los días de partido para acomodar los arcos de las divisiones inferiores”, expresó.

Villafañe mencionó a una persona que lo marcó durante su estadía en el club y resaltó lo que le dejó este trabajo.

“Aprecio mucho a Hugo López, un técnico que me dio mucho, me enseñó y me dijo cómo manejar el vestuario para que los chicos me hagan caso con la ropa. Siempre me apoyó”, indicó.

“Lo más lindo que hay es trabajar con los chicos y trabajar en el fútbol. Lo más importante que me llevo es el reconocimiento que me dan los nenes y la gente. Cuando voy por la calle, me gritan profe, villita grande y hasta me aplauden, eso me reconforta mucho”, concluyó.

Ariel Demichelli – Sarmiento

Ariel Demichelli es uno de los utileros de Sarmiento y desde hace varios años forma parte del staff de la institución.

“Estoy en el club todos los días, depende el horario. Hace 17 años que pertenezco a la utilería de Sarmiento, ahora estoy con las divisiones inferiores. Estuve mucho tiempo solo, pero ahora trabajo con un compañero. Tratamos de coordinar y armar una logística porque nosotros tenemos 25 categorías a cargo y se suma alguna más cuando vamos a algún partido o alguna cancha. Tenemos que armar seis divisiones de AFA y nueve de Liga. Teníamos el femenino también, pero ahora tiene su propia utilería”, indicó.

Demichelli contó cómo se dio su llegada al Verde y mencionó algunas particulares de su tarea dentro de la entidad.

“Soy entrenador nacional de fútbol, estaba dirigiendo en Villa Belgrano, se me acercó gente de Sarmiento y empezamos a hablar. Yo pensaba que era para ser DT, pero cuando llegué me ofrecieron la utilería, le dije que iba aprobar unos meses y ya hace 17 años que estoy”, declaró.

“Siempre digo que hay un cuento de Fontanarrosa que dice nunca echaron a un utilero. La utilera te da la impunidad, estás a cargo de todo ahí adentro, sos el primero en llegar y el último en irte, conoces a todos los jugadores, entrenadores y rivales. Creo que hay mucha gente que me quiere, me respetan y no tuve problemas en ningún lado”, afirmó.

“El utilero reparte la ropa y los elementos y después se pone a tomar un mate y mirar el partido de afuera, mientras los otros sufren. Podes estar muchísimos años en los clubes y todo el que lo hace es porque le apasiona”, sostuvo.

El utilero del Verde se refirió a lo que le dejó su labor y se mostró agradecido con todas las personas que compartió momentos.

“A mi este trabajo, me dejó todo, una familia, una vida, conocí el país y gente maravillosa. Quizás me quitó un poco los fines de semana, pero estoy donde más me apasiona”, manifestó.

“Trato de aprender siempre, trabajo con el mundo del fútbol desde los 18 años y hoy tengo 51. El 99% de las personas que conocí son gente buena, honesta, laburadora, los técnicos, profesores y dirigentes. De cada uno me llevo algo, si nombro a alguno es injusto. Todos tienen un recuerdo de uno y es hermoso”, aseguró.

Además, Ariel explicó de qué manera se organiza dentro de la utilería con tantas categorías.

“En mi caso, en mi desorden tengo orden. Me encanta tener todo prolijo y lo intento, pero hay un tránsito permanente de jugadores, técnicos y equipos completos que tenemos un juego de ropa por un lado y otro por otra parte. Es muy difícil, solo cuando no hay competencia tenes todo ordenado. Los fines de semana está vacía la utilería y los lunes se vuelve a llenar con ropa. Sé dónde está cada cosa”, comentó.

Por último, Demichelli recordó y destacó todos los momentos alegres que vivió dentro de la institución.

“Anécdotas tengo miles o millones, soy una máquina de contar historias. Hace mucho tiempo que estoy en el club y los conozco a todos, técnicos y jugadores que pasaron desde chicos hasta Primera, y con todos tengo alguna. Eso es lindo, el grupo de trabajo, siempre hay bromas y cargadas, pero siempre con buena onda. Si uno no es feliz con lo que hace, yo creo que no podría hacerlo”, finalizó.