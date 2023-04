Barcelona confirmó contactos con el entorno de Messi para su vuelta al club

El vicepresidente del Barcelona, Rafael Yuste, confirmó que la existencia de contactos con el padre del futbolista Lionel Messi para negociar un posible retorno al equipo que lo formó y en el que es el máximo ídolo de su historia.

Mientras el capitán de la Selección argentina se prepara para volver a jugar con el París Saint-Germain (PSG), desde Francia están pendientes ante este reconocimiento del dirigente español, ya que el rosarino finalizará su vínculo en junio y desde el club francés quieren retenerlo, al menos, por una temporada más y lograr el ansiado objetivo que es la Champions League.

Aunque hubo contactos entre los de la capital y el entorno del flamante campeón del mundo por el momento no hubo acuerdo y varios clubes se encuentran expectantes de la situación. Uno de esos equipos es nada más ni nada menos que Barcelona, donde "la Pulga" se convirtió en uno de los máximos ídolos.

"Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto", manifestó sin rodeos el directivo a la hora de hablar del máximo goleador en la historia del equipo azulgrana.

Durante la conferencia, el mandatario sostuvo: "Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona".

Aunque remarcó que no quiere iniciar un conflicto con el PSG ya que Messi tiene contrato con los franceses, advirtió que iniciarán conversaciones con Javier Tebas (presidente de La Liga) para intentar encuadrar su regreso sin tener inconvenientes con el Fair Play Financiero: “Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”.

“Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó Yuste ante los medios.

Si bien los dichos del directivo generaron una gran repercusión en el mundo del fútbol, lo cierto es que Barcelona no es el único club a la expectativa de lo que sucederá entre Messi y PSG. La prensa internacional sostiene que Al-Hilal de Arabia Saudita, conducido por el argentino Ramón Díaz, lo tiene en la mira y estaría dispuesto a ofrecer un contrato superior al que Al-Nassr le hizo a Cristiano Ronaldo (200 millones de euros por temporada).

La franquicia del Inter Miami de la MLS también se manifestó públicamente al reconocer que podrían crear un plan especial en coordinación con la liga estadounidense para poder cerrar el desembarco del mejor jugador del planeta.

Ante tanto revuelo que se generó, el director técnico Xavi Hernández fue consultado por el posible regreso de Messi y el estratega prefirió la cautela: "Estamos a un mes de poder ganar dos títulos importantes y no es momento para hablar de fichajes ni de Leo. Hay que hablar del Elche, el Madrid y lo que viene".

"Claro que estoy enamorado de Leo. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. he visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione. El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico", explicó.

Igualmente, luego añadió: "No depende de mí. Depende más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha ganado todo en el fútbol y depende de su felicidad. Si quiere volver y tiene esta voluntad, lo hablaremos pero no lo hemos hablado demasiado. Tengo amistad y relación y si quiere volver, yo encantado".

Messi, ganador del Balón de Oro en siete oportunidades, dejó una huella imborrable en la institución al conquistar 10 Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19), 7 Copas del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21), 4 Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), 8 Supercopas de España (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19), 3 Supercopas de Europa (2009/10, 2011/12 y 2015/16) y 3 Mundiales de Clubes (2009/10, 2011/12 y 2015/16). Durante 17 temporadas participó en 778 partidos, en los que aportó 672 goles y brindó 305 asistencias.