Martino le dijo que no a Boca y sigue la incertidumbre por la sucesión de Ibarra

La dirigencia de Boca sufrió hoy un duro revés al enterarse de la negativa de Gerardo "Tata" Martino a asumir como nuevo entrenador de la institución, tras el despido de Hugo Ibarra.

Ahora, desconcertado por el rechazo del ex DT de la Selección Argentina a tomar las riendas del primer equipo "xeneize", el Consejo de Fütbol encabezado por Juan Román Riquelme trabaja en un plan B, a partir de un listado de posibles candidatos, entre los que picarían en punta Diego Martínez, actual DT de Tigre; y Alexander "Cacique" Medina, sin club desde que Vélez lo cesó en su cargo a fines de febrero, precisamente tras la derrota del "Fortín" ante Boca por 2-1 en Liniers por la 5ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



En cuanto al "Tata" Martino, no estaba en los planes de nadie la decisión que tomó el exentrenador de la Selección argentina, quien le habría comunicado su decisión anoche a la dirigencia boquense, aunque recién este mediodía se hizo oficial por parte del club de la Ribera.



A Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, la negativa de Martino le genera no sólo una desilusión al Consejo de Fútbol que encabeza, sino que además lo deja sin un plan claro en el corto plazo, ya que la llegada del ídolo de Newell´s era la única opción que la dirigencia manejaba.



Esta semana se apresuraron los tiempos: primero fue la salida de Hugo Ibarra, el martes pasado; y enseguida apareció el nombre de Martino como el único candidato para ser el DT. Por eso la negativa golpea fuerte al "mundo Boca".



Riquelme quería que Martino, de 60 años, fuera el DT de Boca -de hecho- desde antes de que se fuera Ibarra: en el predio de Ezeiza allegados al Consejo señalaban que la salida del inolvidable lateral derecho boquense se aceleró justamente para ir en busca del "Tata", quien estaba dispuesto a escuchar y negociar, pero que de ninguna manera iba a hacerlo mientras el "Xeneize" tuviera DT.



En cuanto a la negativa del entrenador que viene de dirigir al seleccionado de México, según dijo a Télam un allegado al "Tata", la charla con su círculo intimo fue clave para rechazar la propuesta de Boca.



Martino no se quiere mover de Rosario, más allá de que la idea de dirigir a Boca lo entusiasmaba, pero volvió a ganar la idea de no "dirigir en el fútbol argentino" y también -a esta altura de su vida- evitar las exigencias y presiones del "mundo Boca", que tiene el partido debut en una nueva edición de la Copa Libertadores a una semana de distancia.



El golpe para Boca y para Riquelme es muy fuerte. Algunos cercanos a Román dijeron a Télam que se habría enojado con algún componente de la secretaría de fútbol, quien había dado un mensaje muy optimista de la situación y eso creó una expectativa en el hincha que ahora puede ser contraproducente.



Así las cosas, hoy comenzó la danza de nombres de posibles candidatos: uno de los primeros mencionados sería Diego Martínez, quien dirige a Tigre desde 2020, club al que ascendió a Primera División en 2021 y lo llevó a jugar la final de la Copa de la Liga Profesional en 2022, cuando cayó ante Boca por 3-0. Y siempre fue uno de los preferidos de Riquelme.



El otro DT en danza es Exequiel Medina, "el Cacique", de gran campaña en Talleres de Córdoba pero que viene de no conseguir buenos resultados ni en Internacional de Porto Alegre ni en Vélez.



Otro de los que suena es José Pékerman, pero al varias veces campeón con los juveniles argentinos no le interesaría a sus 73 años dirigir un club día a día.



En otro orden, esta mañana el plantel boquense practicó desde las 9 en el predio de Ezeiza a las órdenes de Mariano Herrón y Claudio Morel Rodríguez, de cara al partido del sábado a las 15.30 ante Barracas Central por la novena fecha de la Liga Profesional.



En cuanto a los lesionados, el volante Martín Payero tuvo una lesión muscular grado 2 del aductor izquierdo y estará inactivo por 20 días, mientras que el peruano Luis Advíncula sufrió una afección similar a la del ex Banfield en el partido que su selección empató sin goles con Marruecos en Madrid por la fecha FIFA.



El primer equipo que paró Herrón fue con Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.



Ya está confirmado que la dupla que dirigía hasta la semana pasada la Reserva será la que viaje a Venezuela para el encuentro ante Monagas, en el debut por el Grupo F de la Copa Libertadores de América.



Boca volverá a entrenarse mañana desde las 10 en el predio de Casa Amarilla y por la tarde los jugadores quedarán concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.



Boca visitará el sábado a Barracas Central desde las 15.30 por la novena fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Yael Falcón Perez.