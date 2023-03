Argentina aplastó a Curazao por 7 a 0

La Selección argentina derrotó hoy por 7 a 0 al débil Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el cierre de una serie de festejos junto a los hinchas tras la consagración en el Mundial de Qatar, con un hat-trick del capitán Lionel Messi.

El astro argentino fue el encargado de romper el cero y aclanzó los 100 goles con la camiseta de la Selección a los 20 minutos de la etapa inicial, mientras que Nicolás González, quien se perdió la Copa del Mundo por lesión, estiró la diferencia a los 23 de cabeza.

Después de esos dos tantos, se quebró lo poco que había de partido: Messi anotó otros dos y Enzo Fernández, con un potente derechazo, fue el autor del restante en la primera parte del juego.

En el complemento, donde Ángel Di María convirtió de penal y Gonzalo Montiel puso cifras definitivas, fue un monólogo del elenco de Lionel Scaloni, que sacó el pie del acelerador para evitar una caída más dura para el rival y se limitó a darle minutos a los futbolistas que comenzaron el encuentro en el banco de los suplentes como a Franco Armani en el lugar de Emiliano "Dibu" Martínez, quien salió rotundamente ovacionado.

El amistoso comenzó con una insólita jugada en la que el delantero Lautaro Martínez se perdió un gol en una chance inmejorable, mientras que luego el arquero Eloy Room se dio el gusto de atajar un remate de Messi para sostener el cero.

Sin embargo, la resistencia duró poco para el endeble rival y Messi fue quien destrabó el duelo con su tanto, que rápidamente fue secundado por el de Nicolás González para liquidar de forma temprana un choque que resultó una excusa para la celebración de los campeones.

Antes del descanso, la "Pulga" llegó al hat-trick y Enzo Fernández celebró el propio, por lo que la segunda parte sobró y solo sirvió para ponerle el broche de oro a la fiesta del plantel junto a los simpatizantes, en suelo santiagueño, con el gol de "Fideo" desde los doce pasos y el de Gonzalo Montiel sobre el final.

Síntesis

Argentina 7 - Curazao 0.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Curazao: Curazao: Eloy Room; Jurien Gaari, Roshon Van Eijma, Rhu-Endly Martina, Sherel Floranus; Vurnon Anita, Leandro Bacuna, Brandley Kuwas, Juninho Bacuna, Richairo Zivkovic y Rangelo Janga. DT: Remko Bicentini.

Goles en el primer tiempo: 20m, 33m y 37m Messi (A); 23m González (A); 35m Fernández (A). Goles en el segundo tiempo: 33m Di María de penal (A); 42m Montiel (A). Cambios en el segundo tiempo: 4m Rodrigo De Paul por Mac Allister (A), Exequiel Palacios por Fernández (A) y Juan Foyth por Otamendi (A); 12m Richairo Zivkovic por Janga (C) y Jeremy Antonisse por Gorré (C); 21m Ángel Di María por Lo Celso (A) y Paulo Dybala por L.Martínez (A); 27m Giovanni Troupée por van Eijma (C) y Xander Severina por Kuwas (C); 34m Franco Armani por E.Martínez (A). Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

.