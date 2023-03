Boca venció con amplitud a River en el superclásico senior que se jugó en Jujuy

El encuentro tuvo pasajes entretenidos de juego, con algunas acciones peligro en los arcos, especialmente las que se presentaron a favor de Boca, las cuales arrancaron el aplauso del público que siguió atentamente a las individualidades.



Dos de esas jugadas terminaron en gol en el primer tiempo cuando el delantero Ariel Carreño recibió una habilitación por la derecha de Donnet y sacó un violento remate que hizo imposible la atajada del arquero Giordano.



Después llegó el gol de Matías Giménez de cabeza tras un centro lanzado desde la izquierda.



La victoria parcial de Boca era merecida porque mostró más claridad en ataque y dominó las acciones en gran parte de la etapa ante un River que no terminaba de conectar a sus mejores piezas como el jujeño Ariel Ortega y Diego Barrado.



En la segunda etapa llegó el tercer gol de Boca a través de un disparo de Carreño, lo que pareció sentenciar la historia del emotivo Superclásico en Jujuy, porque después el conjunto xeneize tuvo el control de la pelota y River casi que no inquietó.



La más clara del millonario estuvo en los pies de Barrado (28m.) que fue rechazado por el arquero Ignacio Presedo que ingresó en el complemento.



En medio de los aplausos del público jujeño con sus ídolos se bajó el telón del superclásico histórico y los jugadores de Boca encabezado por su capitán Patrón Bermúdez levantaron la Copa que entregó el Gobierno de Jujuy.



"Quiero agradecer a todo el pueblo jujeño, estoy muy orgulloso de poder estar acá y gracias por entender que el futbol es un deporte, una pasión y que no importa el color de la camiseta", expresó Bermúdez tras levantar el trofeo.



"Estoy muy feliz de volver a jugar este superclásico, esta vez en mi tierra, en Jujuy. No soy el Ortega de otras épocas pero siempre busco de dar lo mejor en la cancha para mi equipo", expresó por su parte el Burrito Ortega que recibió los aplausos de todo el estadio.



Esta mañana el gobernador Gerardo Morales entregó recordatorios a los capitanes de ambos equipos de fútbol (Cascini y Ortega) y le dio la bienvenida a la "Tacita de Plata".



A Ortega además le entregó un premio "por ser hijo jujeño".



Antes del partido y en el entretiempo se realizó una actuación de un cuerpo de baile que le dio el colorido a la noche con la música, la danza y los ritmos que desplegaron los diablos del Carnaval jujeño.







- Síntesis -







Boca Juniors se alistó con: Cristian Muñoz; Clemente Rodríguez, Jorge Bermúdez, Daniel Díaz y Morel Rodríguez; Ledesma, Raúl Cascini, Ariel Donnet y Matías Giménez; Ariel Carreño y Marcelo Delgado.



River Plate: Matías Giordano; Ariel Franco, Cristian Tula, Luis Lobo y Pablo Romero; Diego Barrado, Walter Acevedo, Joaquín Alar y Ariel Ortega; Jorge Araujo y Lucas Márquez.







Goles en el primer tiempo: A los 21m. Ariel Carreño (B) y 32m. Matías Giménez (B)



Gol en el segundo tiempo: A los 7m. Ariel Carreño (B)



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Carlos Castillo por Alar (R) y Daniel Crespo por Araujo (R ) y Joel Barboza por Bermúdez (B), 8m. Martín Andrizzi por Delgado (B), 21m. Adrián Fernández por Ortega (R) , Fernando Navas por Clemente Rodríguez (B), Antonio Barijho por Cascini (B) y Mariano Herrón por Jorge Martínez (B), 25m. Ignacio Presedo por Muñoz (B), Walter Pico Ledesma (B), Fabio Márquez por Matías Giménez (B) y Enrique Álvarez por Díaz (B), Alexis Bulacios por Franco (R).