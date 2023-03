Martín Demichelis: “Nos vamos satisfechos”

El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, habló con la prensa luego de la victoria del Millonario en Junín y expresó su satisfacción por el resultado obtenido como visitante, que le permitió alcanzar la cima del campeonato.

“Nos acomodamos rápido al partido, con la jerarquía que tiene el plantel de River hubo asociaciones y el equipo tuvo sus chances. Cometimos algunos errores, pero es parte de esa búsqueda. Jugamos en una cancha difícil con un rival con necesidad de puntuar. Nos vamos satisfechos”, manifestó.

“El equipo se supo acomodar al partido, los chicos que entraron se supieron acomodar a la idea que tuvimos. Terminamos jugando con muchos delanteros”, declaró.

Además, el entrenador se refirió a los tres delanteros que tiene en el plantel (Borja, Beltrán y Rondón) y tuvo palabras de elogios.

“Teniendo a los tres nueves que tengo, me permite poder elegir y son jugadores de jerarquía. Miguel no se pudo entrenar por un problema estomacal por eso decidí que entre Salomón Rondón, es una pena que no se le haya abierto el arco, tiene jerarquía y solo le falta el gol” indicó.

Con respecto al nivel futbolístico de su equipo, el DT riverplatense destacó las cualidades de sus dirigidos tanto en la derrota como en la victoria.

“Las estadísticas reflejan un poco lo que somos. Nosotros en la derrota sostuvimos la armonía a la hora de trabajar y ahora lo mismo, ese espíritu competitivo que tiene el grupo a la hora de trabajar nos permitió seguir después de la caída con Arsenal. Hoy generamos situaciones y tuvimos una solidez defensiva. Seguimos trabajando para que el equipo se asemeje a la máquina de River que todos queremos”, analizó.

“Tanto los buenos como los malos resultados nos sirvieron para corregir, a veces por detalles podes ganar o podes perder. Corregimos para estar cerca de la excelencia, pero es difícil. El equipo terminó otra vez con el arco en cero y es gratificante”, concluyó Demichelis.

Armani: “Se ganó con autoridad”

El arquero de River, Franco Armani, habló luego del partido con Sarmiento y expresó que el resultado pudo ser más abultado al cabo de los 90 minutos.

"Se ganó con autoridad. En el primer tiempo manejamos la pelota y en el segundo estuvimos algo imprecisos, pero recuperamos el juego y el marcador pudo haber sido más alto", manifestó.

"Tuvimos varias opciones para convertir, pero lo importante es continuar ganando para estar en la punta. Estoy contento por el grupo", indicó.

Además, Armani resaltó la “solidez” del equipo y se refirió a la vuelta del delantero Matías Suárez a las canchas.

"Si mantenemos el arco en cero, vamos a tener muchas más oportunidades de ganar los partidos. Nos armamos de atrás hacia adelante y estamos sólidos", afirmó.

"Estamos felices por Matías, que volvió y es importante. Es un gran jugador y esperemos que siga de esta manera, poniéndose bien. Ojalá que sume más minutos porque lo necesitamos", finalizó.

El arquero, campeón del mundo en Qatar 2022, fue homenajeado y distinguido por el club Sarmiento tras el partido, con una camiseta con los colores albicelestes en el SUM de la institución.