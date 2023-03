Israel Damonte: “Competimos de igual a a igual, pero estos equipos no perdonan”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa luego de la derrota con River, en el Eva Perón, y se mostró conforme con la actuación de sus jugadores pese al resultado obtenido.

“Estuvimos en partido hasta los 35 minutos del segundo tiempo, que ellos encuentran el segundo gol, pero me gustó la actitud del equipo que fue al frente, peleó y trabajó. Nos quedamos con una derrota que duele, pero es River”, expresó.

“Competimos y tuvimos nuestras posibilidades. Se encuentran con un gol tempranero en una jugada un poco fatídica de un resbalón. Tuvimos nuestras chances, sobre todo en el primer tiempo, que no pudimos concretar y muchas veces eso te cambia las perspectiva”, manifestó.

El DT del Verde analizó el encuentro con el Millonario y destacó que no es fácil enfrentarse a uno de los equipos grandes de Argentina.

“A veces, tenemos la obligación de salir a ganar con esta camiseta y que casualidad que los dos partidos que salimos a buscarlos los perdimos, pero no quiere decir que no puedas ir a buscarlo. Es difícil competir con esta clase de rivales”, indicó.

“Me voy conforme con muchas cosas que hicimos en este partido, competimos de igual a igual y lo intentamos. Son equipos que no te perdonan”, resaltó.

El entrenador platense se refirió a algunos insultos que escuchó en el Eva Perón durante el partido y se mostró en desacuerdo.

“No hablo del público. Es bueno que la gente apoye, pero a veces se hace difícil en nuestra cancha. Los insultos cansan un poco, pero el apoyo de la gente hay que valorarlo”, sostuvo.

“Sarmiento tiene 112 años, dos veces le ganó a River y una fue este grupo, eso no quita que nosotros no compitamos y no vayamos de frente. Nadie tiene que insultar en un partido como este. Seguramente no tiene relación con el fútbol” aseguró.

Por último, Damonte mencionó que tendrán varios días para preparar el choque con Belgrano, el próximo rival de Sarmiento, en un duelo directo por la zona de promedios.

“Se vienen dos semanas en la que podemos recuperarnos y seguir trabajando, porque esto es largo y hay que ir a sumar a Córdoba”, concluyó.

ESTADÍSTICA

No pudo ser la segunda

Sarmiento se quedó con las ganas de festejar su segundo triunfo histórico ante River, en el Eva Perón.

La última victoria del Verde frente al Millonario tuvo lugar el año pasado, pero en el Monumental, cuando el equipo de Israel Damonte venció a los de Marcelo Gallardo por 2 a 1, por el Torneo de la Liga 2022.

Sin embargo, el único éxito en Junín continúa siendo aquel del Metropolitano 1982, por la fecha 35. En aquella ocasión, el cuadro sarmientista superó a la Banda por 3 a 1, con goles de Luciano Polo, Sergio Luna y Héctor Eleuterio Montes.