Israel Damonte: "Nos dolió la eliminación de la Copa Argentina, pero no era el objetivo principal"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa, en la previa de partido de esta tarde frente a Racing, por la séptima fecha de Torneo de la Liga Profesional, y admitió que su equipo deberá ser "contundente" en las ocasiones que tenga en ataque, para aspirar a tener posibilidades de derrotar a los dirigidos por Fernando Gago.

"Intentaremos lograr un triunfo, sería hermoso ganar en el Cilindro, pero para ello se necesita trabajo, sacrificio, y, sobre todo, contundencia, porque no vamos a tener 200 situaciones de gol", advirtió Damonte, quien reconoció que espera que Racing gobierne la posesión de balón, aunque confió en que dicho planteo podría beneficiar al cuadro de Junín.

"Es un rival que va a intentar tener la pelota, es algo que le gusta a Racing, lo tenemos claro, pero también nos puede favorecer, porque podemos lastimar de contragolpe", afirmó el DT del Verde.

Por otro lado, Damonte se refirió a la sorpresiva eliminación del miércoles pasado de la Copa Argentina, por penales ante Chaco For Ever, en el estadio de Colón de Santa Fe, y aclaró que si bien "dolió" la derrota, dicho certamen "no era el objetivo principal" del equipo de Junín en la temporada.

"Nos tocó volver a quedar eliminados en la Copa Argentina, pero siempre dije que no era nuestro objetivo principal. Por supuesto, queríamos pasar de ronda", reflexionó Damonte, quien no dejó escapar el hecho de que, por tercer año consecutivo, Sarmiento se despidió del torneo con un traspié frente a un equipo que compite en la Primera Nacional.

"Como entrenador y también como jugador, me ha tocado quedar afuera varias veces con equipos de otras categorías. No es fácil y a veces pasan estas cosas. Nos sirvió para mirar jugadores que no venían con minutos, pero perdimos por penales. Ya pasó y no podemos hacer nada con eso", insistió el DT, sin pasar por alto que el principal frente competitivo es el Torneo de la Liga y la obligación de sumar puntos por el promedio del descenso.

"Esta eliminación no nos puede sacar de foco del partido contra Racing, que es muy importante para nosotros", concluyó.

"Son pavadas"

En otro pasaje de la rueda de prensa, Damonte destacó que Sarmiento es uno de los equipos con más goles a favor, en las fechas jugadas hasta el momento.

"Van pocas fechas, y es cierto que tenemos que achicar el margen de goles en contra, pero también es verdad que generamos muchas situaciones de gol", sostuvo el entrenador.

"Muchas veces nos catalogan como un equipo defensivo, que hace tiempo y todas esas pavadas, sin embargo, somos unos de los equipos que más goles hizo en lo que va del campeonato", exclamó.