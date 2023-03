Sarmiento visita a un golpeado Racing con la meta de seguir sumando como visitante

Con el objetivo de extender la racha de 7 partidos sin derrotas como visitante, Sarmiento medirá fuerzas esta tarde con Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la séptima fecha de Torneo de la Liga Profesional.

El Verde llega al compromiso con la necesidad de dejar atrás la sorpresiva eliminación de la Copa Argentina, que sufrió el miércoles pasado en Santa Fe, por penales, a manos de Chaco For Ever. La inesperada caída en el certamen federal puso un freno de mano a la levantada del equipo de Israel Damonte, que venía de recuperarse de una racha de cuatro derrotas en fila como local, al golear por 4 a 1 a Rosario Central.

Ahora, ya sin doble competencia en el calendario, Sarmiento deberá apuntar los cañones a seguir engrosando el promedio de la permanencia en Primera División, aun más teniendo en cuenta que, una vez superado el encuentro con Racing, llegará el turno de recibir a River, en el Eva Perón.

El plantel conducido por Damonte viajó ayer al mediodía, luego del último entrenamiento, en turno matutino, en el estadio. En principio, se espera que el DT disponga un once titular similar al que derrotó a Rosario Central, teniendo en cuenta que apostó a la rotación, en el partido de entresemana ante Chaco For Ever.

De esta manera, el Verde saldría con Sebastián Meza en el arco; línea de cuatro defensores, con Gonzalo Bettini, Juan Insaurralde, Alejandro Donatti y Gabriel Díaz; en el medio, Sergio Quiroga, Manuel García, Emiliano Méndez y Manuel Mónaco; y arriba, Javier Toledo y Luciano Gondou.

Racing, obligado a levantar

Del otro lado estará el golpeado Racing de Fernando Gago, que viene de una dura derrota como visitante frente a Godoy Cruz, que lo alejó de los puestos de vanguardia del campeonato.

El cuadro racinguista contará en su alineación con la vuelta de una de sus máximas figuras, el mediocampista Matías Rojas, quien reemplazará a Nicolás Oroz.

La otra variante estará en la defensa y será obligada, ya que Jonathan Galván ingresará a la zaga central en lugar del lesionado Leonardo Sigali.

Historial

El registro de antecedentes entre ambos equipos indica que Sarmiento y Racing se midieron oficialmente en 12 oportunidades.

En total, 7 de los enfrentamientos fueron en Primera División, con apenas una victoria para el Verde, 7 para el Academia y 4 empates.

Una de las igualdades tuvo lugar en el último duelo, que se remonta al pasado Torneo de la Liga Profesional 2022. En aquel partido, disputado el 3 de julio del año pasado, por la sexta fecha del campeonato, empataron 1 a 1, con goles de Jonatan Torres (de penal) para Sarmiento y Enzo Copetti para Racing.

La última vez que chocaron en el Cilindro, fue victoria para los dirigidos por Gago, por 4 a 1, con doblete de Copetti y tantos de Javier Correa y Tomás Chancalay. Para los de Damonte, había abierto la cuenta Julián Brea.

Gago: "Tenemos una revancha"

El DT de Racing, Fernando Gago, aseguró que el partido de esta tarde contra Sarmiento, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional, será "una revancha" de la derrota que sufrió su equipo en la pasada jornada, como visitante, frente a Godoy Cruz de Mendoza.

"Venimos de un partido en el que el campo no nos permitió la circulación de juego, perdimos algunos duelos y jugamos mal. Creo en las formas de buscar el resultado y ahora tendremos revancha para mostrar nuestro mejor nivel", señaló Gago, el viernes en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador adelantó que su equipo podría verse obligado a lidiar con un equipo sarmientista que planteará un esquema sólido, a la hora de defender. "Hay equipos que se meten en bloques defensivos bajos y por eso ven a los laterales nuestros subidos", afirmó.