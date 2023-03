Sarmiento entrena en el Eva Perón y luego viaja para esperar el partido contra Racing

El plantel de Sarmiento entrena hoy, a las 9, en el estadio Eva Perón, en su último ensayo previo al partido de mañana contra Racing, a las 17, en el Cilindro de Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Los futbolistas dirigidos por Israel Damonte tienen como meta extender la racha de 7 partidos en fila sin derrotas como visitante y, a la vez, dejar atrás el trago amargo de la eliminación de la Copa Argentina, el miércoles pasado, ante Chaco For Ever. Luego del entrenamiento, se espera que haya conferencia de prensa del entrenador y luego el plantel emprenderá el viaje a Buenos Aires. Con respecto al posible once titular, se espera que el DT repita buena parte del equipo que triunfó frente a Rosario Central, por la sexta jornada del campeonato.

Esto es: Sebastián Meza en el arco; en la defensa, Gonzalo Bettini, Juan Manuel Insaurralde, Alejandro Donatti, y Gabriel Díaz; en el medio, Sergio Quiroga, Emiliano Méndez, Manuel García, David Gallardo o Manuel Mónaco; y arriba, Luciano Gondou y Javier Toledo o Lisandro López.

Precisamente, el de mañana será otro duelo especial para "Licha", quien retornará nuevamente el Cilindro, para enfrentar al club del que es ídolo. De hecho, el DT de La Academia, Fernando Gago, reveló que habló recientemente con el delantero sarmientista, para saludarlo por su cumpleaños número 40.

Racing espera con Vecchio asegurado

En las horas previas al partido contra Sarmiento, Racing anunció la renovación del contrato del mediocampista Emiliano Vecchio, hasta diciembre de 2024. El ex volante ofensivo de Rosario Central cursa la recuperación de su lesión de ligamentos de rodilla, pero el club ya confirmó la extensión del vínculo. No obstante, Gago fue cauteloso de cara a su regreso, teniendo en cuenta que La Academia le apuntará fuerte a la Copa Libertadores.

Con respecto al once para enfrentar a Sarmiento, el DT define al reemplazante del defensor Leonardo Sigali, lesionado en la derrota de la fecha pasada contra Godoy Cruz, y todo indica que será Jonathan Galván. Además, el volante Matías Rojas, pieza clave del equipo, volvería a la alineación titular.