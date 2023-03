Con el foco puesto en Racing, Sarmiento no descansó y volvió a los entrenamientos

Sarmiento no tuvo descanso tras la eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Chaco For Ever y volvió a los entrenamientos, ayer por la tarde, con el foco puesto en Racing, el próximo rival por el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol.

El plantel retomó las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento con vistas al partido con la Academia por la séptima fecha del torneo, el próximo domingo, desde las 17, en el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador del Verde, Israel Damonte, tendrá dos entrenamientos previos para preparar el once inicial que presentará en el estadio Presidente Perón. Con respecto a la alineación titular, el equipo no sufrirá demasiadas modificaciones al que se presentó con Rosario Central, en Junín, en la fecha anterior.

La agenda del equipo juninense marca que el plantel entrenará hoy a las 9 en el CAR y mañana lo hará en el mismo horario, pero en el estadio Eva Perón. Después de la última práctica, donde realizarán los últimos movimientos tácticos y de pelota parada, la delegación emprenderá el viaje hacia Buenos Aires, donde quedarán concentrados a la espera del encuentro.