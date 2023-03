El Verde desaprovechó el envión del triunfo ante Rosario Central y ahora se le vienen Racing y River

Sarmiento cortó ayer abruptamente la levantada futbolística y anímica que había logrado el viernes pasado, con su triunfo ante Rosario Central, en el estadio Eva Perón.

Con una formación inicial alternativa, pero el posterior ingreso de los habituales titulares, el Verde cayó sorpresivamente en Santa Fe frente a Chaco For Ever, en definición por penales, y volvió a dilapidar la chance de avanzar de ronda en la Copa Argentina.

Enfocado en robustecer el promedio de la permanencia en Primera División, el cuerpo técnico encabezado por Israel Damonte alineó mayoría de suplentes para enfrentar el compromiso con el cuadro chaqueño.

A medida que avanzaba el reloj, no le bastaba al Verde con el ejército de reserva para doblegar al cuadro que compite en la Primera Nacional y que también optó por resguardar a sus principales futbolistas, pensando en su partido del próximo fin de semana contra Chacarita.

Los tardíos ingresos de Lucas Melano y Lisandro López no alcanzaron para torcer el rumbo de la historia. Chaco For Ever dispuso de las ocasiones más concretas de gol, pero falló a la hora de la puntada final, para convertir en el arco defendido por José Devecchi, reemplazante del titular Sebastián Meza.

Era un encuentro bisagra para el equipo juninense. Los de Damonte necesitaban ratificar la victoria que habían conseguido ante el Canalla, que le sirvió para cortar una racha de cuatro caídas en fila como local, para asegurarse la continuidad en los dos frentes competitivos del semestre.

Además, Sarmiento debía reafirmar su confianza de cara a un pasaje difícil que se le avecina en el Torneo de la Liga Profesional. Es que el Verde deberá enfrentar el próximo domingo a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la séptima jornada del campeonato y, una semana más tarde, le llegará el turno de recibir a River, en el Eva Perón.

De cara a la visita a la Academia, el conjunto de Junín conserva la tranquilidad de saber que acumula 7 partidos sin perder -contabilizando tanto el presente torneo como el de la segunda mitad de 2022-.

Asimismo, los dirigidos por Fernando Gago vienen de un duro traspié en Mendoza, ante Godoy Cruz, que les impidió afirmarse en el lote de los de arriba.

Por su parte, el River de Martín Demichelis tampoco viene exhibiendo un funcionamiento convincente. No obstante, serán dos pruebas de fuego para Damonte y su cuerpo técnico, quienes ayer volvieron a quedar en deuda en la Copa Argentina, una temporada después de la prematura eliminación con Flandria, en la cancha de Belgrano de Córdoba.

¿Cómo sigue la semana?

Tras la derrota frente a Chaco For Ever, el plantel sarmientista retomará esta tarde los entrenamientos, en el Centro de Alto Rendimiento.

No habrá tiempo de descanso para los futbolistas, que el próximo domingo deberán enfrentar a Racing, en el Cilindro de Avellaneda. La rutina de entrenamiento seguirá el viernes por la mañana, también en el predio situado cerca de Ruta 7, y luego, el sábado por la mañana, en el estadio Eva Perón.

Será la última práctica antes de emprender el viaje a Buenos Aires, ese mismo mediodía sabatino, para medir fuerzas con los de Fernando Gago, un día más tarde.