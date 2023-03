Sarmiento cayó por penales ante Chaco For Ever y volvió a despedirse temprano de la Copa Argentina

Sarmiento volvió a despedirse temprano de la Copa Argentina. Ayer, en la cancha de Colón de Santa Fe, el Verde quedó eliminado por penales en su estreno en la edición 2023 del torneo, ante Chaco For Ever, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios.

Por tercer año consecutivo, el representativo juninense queda en el camino en el certamen federal ante un rival proveniente de la Primera Nacional. De esta manera, como le ocurrió en 2021 contra Temperley y en 2022 frente a Flandria, Sarmiento no pudo hacer valer la diferencia de divisional y sucumbió ante el equipo chaqueño, que atraviesa un presente negativo en el campeonato de la segunda categoría del fútbol nacional.

En una jornada de intenso calor en la capital santafesina, Sarmiento alineó una formación mixta entre habituales titulares y suplentes, a partir de la proximidad del partido ante Racing y a sabiendas de que el objetivo primordial de los dirigidos por Israel Damonte es seguir engrosando el promedio de la permanencia en Primera División.

Sin embargo, lo propio hizo Chaco For Ever, que reservó algunos de sus principales jugadores de cara al compromiso del domingo venidero ante Chacarita.

Recién pasados los primeros 5, el equipo de Damonte comenzó a adelantarse en el campo y a intentar dominar el trámite. Sin embargo, no conseguía adueñarse del protagonismo y, por el contrario, comenzaba a dejar espacios para la réplica del cuadro del Nordeste.

El primer remate para Sarmiento llegó a los 10 minutos, tras un saque lateral que llegó hasta el borde del área y bajó Javier Toledo, para la llegada del defensor Franco Quinteros, en su reaparición tras un desgarro, quien remató con zurda y exigió la reacción de arquero Silva, para enviar la pelota al tiro de esquina.

Recién a los 24 volvió a aproximarse el Verde: pelotazo largo de Franco Sbuttoni desde campo propio, el balón sorteó la línea de mediocampo y en el área apareció Luciano Gondou, tras eludir con una diagonal la marca del zaguero Gino Barbieri, pero no llegó a conectar con zurda y dominó sin problemas Silva.

El conjunto conducido por Pablo Martel apostaba todo a sorprender de contragolpe y a punto estuvo de lograrlo, a los 30 minutos de la etapa inicial. Por la banda izquierda irrumpió Leonel Buter para maniobrar ante el lento retroceso de Yamil Garnier y meter el pase en cortada para Bogado, quien le ganó la espalda a Sbuttoni, pero falló en el cara a cara con el guardameta José Devecchi.

En el complemento, aunque sin claridad, el Verde buscó asumir definitivamente las riendas. Con los ingresos de Sergio Quiroga y Fernando Martínez, Damonte buscó generar más fútbol y elaboración en la ofensiva, pero nuevamente los intentos comenzaron a diluirse superados los primeros minutos.

A los 10, apareció la más clara para el club de Junín: se proyectó Garnier por derecha y centró al primer palo para el remate de Quiroga; la pelota rebotó en el central Garay y le quedó servida a Nicolás Femia, que definió con la cara interna del pie derecho por arriba del palo horizontal.

Lentamente, Chaco For Ever comenzó a plantarse en campo sarmientista y avisó a los 19, con un disparo de Boasso, desde distancia media, que controló sin dificultades Devecchi. Un minuto más tarde, el zaguero uruguayo Emmanuel Hernández, en su debut oficial -luego de la lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano, en tramo final de la pretemporada-, debió dejar el campo de juego y en su lugar ingresó Alejandro Donatti.

Los de Martel leyeron rápido el movimiento y comprendieron que encontrarían espacios a la hora de atacar el área, a sabiendas de la falta de ritmo de competencia del experimentado defensor central.

Así, a los 23, Garay lanzó un balón largo para el ingresado Matías Romero, que dominó en el rectángulo mayor, no presionó Sbuttoni y el atacante encontró el momento para sacar el zurdazo, de media vuelta, pero la pelota se fue desviada.

Ya para entonces, el equipo chaqueño era mejor. A los 26, el lateral izquierdo Ignacio Abraham cortó en velocidad el área, recibió el pase de Bogado, no hubo presión de Donatti ni de Garnier, y mandó el centro rasante, que no llegó a empujar Romero, cuando parecía estar todo el arco a disposición.

Sin precisión para encontrar el camino a la victoria, Damonte agotó las variantes y envió a la cancha a Lisandro López y Lucas Melano, con la expectativa de hallar en su jerarquía la jugada definitiva, para desnivelar en el marcador.

No obstante, nada de ello ocurrió y el tablero se mantuvo inalterable. Todo se definió en los penales. En la tanda de cinco disparos por lado, no hubo fallas. Recién en el sexto disparo, el arquero Silva adivinó la intención de Lucas Melano dejó a Chaco For Ever de cara a la victoria.

El ingresado Matías Maccari se hizo cargo de la responsabilidad y sentenció a Devecchi, para desatar un histórico festejo. Para Sarmiento, en cambio, un año más en el que la Copa Argentina le reservó una dura decepción.