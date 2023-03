Messi y su posible retorno al Barcelona: Laporta reconoció contactos con el jugador

Luego de que trascendieran rumores, finalmente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconoció que tuvo contactos para el retorno de Lionel Messi, con su padre y manager, Jorge Messi.

Mucho se habló en Europa sobre los rumores de un posible acercamiento entre el astro argentino y el Barcelona. La realidad es que el futuro del capitán argentino es una verdadera incógnita todavía, aunque lo único concreto es su vínculo con el París Saint-Germain hasta junio.

Este martes, Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano, publicó en su cuenta de Twitter la confirmación de Laporta sobre un diálogo con el entorno con Messi.

"Me encontré con Jorge Messi, hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él", citó Romano sobre los dichos del presidente de la entidad Culé y luego agregó: "Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no".

Desde el PSG buscan retener al capitán de la Selección argentina, que en su segunda temporada en el club se mostró mucho más adaptado y en un mejor nivel.

Aunque durante el Mundial de Qatar 2022 fuentes aseguraban que Jorge Messi había llegado a un preacuerdo para la continuidad del rosarino en la entidad parisina y que la firma se daría después de finalizar su participación en la Copa del Mundo, eso todavía no sucedió.

Desde su entorno aseguran que no están negociando con nadie más que con PSG por el momento y que la idea principal es continuar en París. Pero, hasta que la firma no se dé, desde España, Estados Unidos y desde Newell´s se ilusionan.