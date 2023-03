El Verde viaja a Santa Fe para el partido contra Chaco For Ever

El plantel de Sarmiento viaja este mediodía a Santa Fe, para el partido de mañana en cancha de Colón, ante Chaco For Ever, en el debut del equipo juninense en la Copa Argentina.

Los futbolistas dirigidos por Israel Damonte entrenarán por última vez en turno matutino, en el estadio Eva Perón, antes de abordar el micro, después del almuerzo.

Allí, en el último ensayo previo al viaje, el DT comenzará a definir los once titulares que saltarán a la cancha, en busca de la clasificación a la siguiente fase del certamen.

El de Sarmiento con Chaco For Ever no será el único partido programado para mañana por la Copa Argentina.

Además, a las 21.10, en el estadio Madres de Ciudades, de Santiago del Estero, se presentará el River de Martín Demichelis ante Racing de Córdoba, dirigido por Carlos Bossio.