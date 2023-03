Sergio Quiroga: "Va a ser muy especial jugar contra un equipo de mi provincia"

El plantel de Sarmiento se prepara para el debut de mañana en la Copa Argentina, a las 17.10 frente a Chaco For Ever, en Santa Fe, en medio de un clima de alegría por el triunfo logrado el viernes pasado ante Rosario Central, por 4 a 1, en el estadio Eva Perón, por la sexta fecha de Torneo de la Liga Profesional.

El Verde consiguió frente al Canalla romper una racha de cuatro derrotas consecutivas como local y, a su vez, lleva siete fechas en fila sin perder como visitante, por lo que el estreno en el certamen federal, que premia al campeón con un boleto directo a la Copa Libertadores, encuentra al cuadro de Junín en su mejor momento en la temporada.

En diálogo con Democracia, el mediocampista Sergio Quiroga resaltó la importancia de la victoria ante el Canalla, dirigido por Miguel Ángel Russo, y reveló que el equipo juninense se propuso "generar más situaciones de gol" en sus presentaciones como local.

"Sentíamos que podíamos cortar la racha contra Rosario Central, se notaba que teníamos una cuota extra de confianza, pero no por algo en particular, sino porque entendimos que teníamos que generar más volumen de juego en nuestra cancha y más situaciones de gol", aseguró Quiroga.

"Fue el compromiso que asumimos tanto el plantel como el cuerpo técnico y si bien arrancamos abajo en el marcador, a medida que pasaban los minutos fuimos cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto para el partido", reflexionó el mediocampista, que además relató sus sensaciones en aquellos pasajes del duelo en los que Sarmiento creaba ocasiones de gol, pero no conseguía convertir, ni siquiera desde el punto del penal, con el remate que el arquero Jorge Broun le contuvo a Javier Toledo.

"A medida que el gol no llegaba, se me venía a la cabeza el temor de que fuera otra de esas noches negras, en la que no sale una. Pero más allá de todo, siempre noté al equipo tranquilo, porque se estaba haciendo un buen partido y desde el banco también nos transmitían calma y eso ayudó a tomar mejores decisiones", insistió.

Por otro lado, Quiroga reconoció que el Verde enfrentará ahora la misión de reafirmar su levantada en el Eva Perón y, al mismo tiempo, seguir extendiendo su presente positivo como visitante.

"Es un desafío que tenemos a corto plazo, mantener el buen nivel que hemos logrado de visitante y seguir sumando en casa. No es fácil, porque todos los equipos nos van a estudiando y saben cómo lastimar. Lo importante es ir partido a partido", afirmó.

"Un partido especial"

Oriundo de la localidad de Charata, Quiroga espera el partido ante a Chaco For Ever con particular interés, porque será la primera vez que se encontrará en el campo de juego con un equipo de su provincia natal.

"Va a ser especial, muchos amigos que me escribieron a medida que se va acercando el partido. No me tocó nunca hasta ahora enfrentar a un equipo chaqueño, lo más cerca que estuve fue cuando jugamos contra Boca Unidos de Corrientes (en la Primera Nacional). Va a ser muy lindo jugar contra un club de mi provincia", admitió.

Finalmente, y pese a que el objetivo principal sigue puesto en engrosar el promedio para la permanencia en la Liga Profesional, Quiroga aclaró que la Copa Argentina es "muy importante" e incluso no descartó que Sarmiento pudiera luchar por meterse en la instancia decisiva, como lo hizo Patronato de Paraná, en la pasada edición.

"En lo personal, creo que es un torneo muy importante. Las últimas veces nos tocó quedar eliminados con rivales que están en una categoría más abajo (en 2021 contra Temperley y en 2022 contra Flandria). Significa prestigio, un ingreso de dinero para el club, y, ¿por qué no? un camino para estar más cerca de uno de los objetivos que nos planteamos, que es el de clasificar a una copa internacional", expresó el mediocampista, de 28 años, sin pasar por el alto el hecho de que Sarmiento no puede desviar los ojos de la tabla de los porcentuales del descenso.

"Es cierto que la Copa Argentina no nos sirve para el promedio, que es el primer objetivo, pero no deja de ser algo muy importante y queremos avanzar de fase", concluyó.