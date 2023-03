Sarmiento toma aire con el promedio y se prepara para su debut en la Copa Argentina

La victoria del viernes pasado ante Rosario Central le permitió a Sarmiento quebrar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Estadio Eva Perón.

Pero, además, el 4 a 1 frente al equipo dirigido por Miguel Russo le permitió al Verde lograr algo de aire en la lucha de la tabla de los promedios para evitar el descenso a Primera Nacional.

Es que, con la goleada frente al Canalla, el cuadro conducido por Israel Damonte se benefició además del empate entre Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero para quedar cuatro puntos por encima de la línea de caída a la segunda división del fútbol nacional.

Hasta el momento, de acuerdo con la tabla de porcentuales, Platense y Arsenal serían los dos equipos que perderían la categoría hasta el momento, además de Banfield, que ocupa hoy el último puesto de la tabla general.

Aún con un largo recorrido por delante, el equipo juninense retomó los entrenamientos con la inyección de confianza que significó haber vuelto a sumar de a tres en calidad de anfitrión, algo que no conseguía desde septiembre del año pasado.

A ello se agrega que el conjunto de Damonte acumula 7 partidos sin perder como visitante, dato alentador de cara a la visita a Racing, el próximo fin de semana.

Antes, Chaco For Ever

No obstante, el duelo con La Academia queda todavía lejos del radar del Verde. Previamente, el representativo de Junín deberá enfrentar este miércoles a Chaco For Ever, en la cancha de Colón de Santa Fe, en el debut en la Copa Argentina.

El plantel viajará mañana a la capital santafesina, para terminar de ultimar detalles de cara al partido. Previamente, se espera que el DT Damonte hable en conferencia de prensa.

Pese a que Sarmiento viene de eliminaciones tempranas en sus últimas dos participaciones en la Copa Argentina, el entrenador podría apostar a la rotación de sus jugadores titulares, habida cuenta de la necesidad de seguir engrosando el promedio para evitar el descenso.

El cronograma muestra que los próximos compromisos para el equipo de la ciudad serán de alto riesgo: el domingo 12, visitará a La Academia en el Cilindro de Avellaneda; y una semana más tarde, llegará el turno de la visita de River al Eva Perón.

Israel Damonte, en el "top five" de los DT con más partidos seguidos de la Liga en el mismo equipo

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, es uno de los cinco entrenadores con más partidos consecutivos al frente del mismo equipo en la Liga Profesional.

El dato surge del relevamiento realizado por Democracia por los 28 equipos que actualmente militan en Primera División, teniendo en cuenta los partidos oficiales correspondientes a los campeonatos principales de Liga.

De esta manera, contabilizando tanto el Torneo de la Liga 2022, la Copa de la Liga 2022 y el actual Torneo de la Liga 2023, Damonte acumula 47 encuentros al frente del Verde, lo que lo ubica en el quinto lugar del ranking de entrenadores con más juegos en fila en la máxima categoría del fútbol nacional, en la misma institución.

El actual DT sarmientista inició su camino en Junín el 10 de febrero del año pasado, con la victoria 1 a 0 frente a Atlético Tucumán, por la jornada inicial de la Copa de la Liga Profesional 2022. Así comenzaba formalmente su ciclo competitivo, tras el interinato de Martín Funes, en el sprint final del Torneo de la Liga 2021.

El informe no contempla los partidos correspondientes a copas internacionales, ni Copa Argentina. Tampoco se consideraron los duelos por las "copas de campeones" ni las fechas del último campeonato de la Primera Nacional, que culminó con los ascensos de Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba, al mando de Lucas Bovaglio y Guillermo Farré, respectivamente.

En este registro, el entrenador que lleva más partidos oficiales seguidos es Gabriel Milito, al mando de Argentinos Juniors, con un total de 87, acumulados entre la Copa de la Liga 2021, el Torneo de la Liga 2021, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y el certamen en curso.

Lo sigue en segundo lugar Gustavo Munúa, de Unión de Santa Fe, con 58 partidos desde que reemplazó al juninense Juan Manuel Azconzábal, en el Torneo de la Liga 2021, y el viernes pasado logró extender su estadía en el Tatengue, con un triunfo ante Estudiante de La Plata, cuando su continuidad estaba en duda.

En el tercer puesto aparece Fernando Gago, DT de Racing, con 56 juegos -hoy sumará el 57-, desde su debut ante Rosario Central, por la fecha 18 del Torneo de la Liga 2021. Y en el cuarto lugar, Diego Martínez, de Tigre, con 50. Si bien el conductor del Matador de Victoria inició su camino en Primera División al mismo tiempo que comenzó el ciclo de Damonte en Sarmiento, la clasificación del club tigrense a la final de la Copa de la Liga 2022 explica la diferencia de tres partidos en su favor -antes, debió superar los cuartos de final y la semifinal-.

De esta manera, la seguidilla da cuenta de los resultados positivos logrados en el balance general por Sarmiento, en lo que va de su tránsito por la Primera División, desde el ascenso logrado en enero de 2021.