Damonte: “El resultado fue correcto para ambos y el punto nos sirve”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló anoche luego del empate con Estudiantes y se mostró conforme con el resultado obtenido en La Plata.

“Para nosotros era importante sumar, sabemos que siempre es difícil venir a esta cancha a enfrentar a Estudiantes. En líneas generales, el resultado es correcto para ambos y el punto nos sirve”, manifestó.

“El primer tiempo fue bastante parejo y en el segundo tiempo no arrancamos bien, nos costó entrar en partido y después de los primeros 15 minutos llegó el gol de ellos. Sobre el final, arriesgamos un poco más y pusimos jugadores para ir a buscarlo, lo empatamos y pudimos ganarlo en la jugada del final”, analizó.

El entrenador platense se refirió al sistema de juego que utilizó su equipo para este partido y a los cambios que realizó durante el segundo tiempo.

“El esquema nuestro es un 4-4-2, es un sistema noble y nosotros nos sentimos cómodos para jugar de visitante. Ellos cambiaron porque sabían que los podíamos lastimar con algún contraataque. Más allá del esquema, tuvimos que arriesgar un poco más con los cambios porque había que ir a buscarlo y lo pudimos conseguir”, expresó.

Por otra parte, el equipo juninense volvió a sumar puntos en el certamen, en condición de visitante, pero no puede hacerlo de la misma manera en Junín. Pese a eso, Damonte sostuvo que “hay que seguir insistiendo”.

“El año pasado se dio al revés, el torneo anterior ganamos mucho de local y se nos hizo difícil perder partidos en nuestra cancha. Es un punto a mejorar, pero si me gustó la forma de competir en los dos partido que jugamos en el Eva Perón”, aseguró.

“Esto se trata de hacer goles, no de merecimientos. Respetamos las formas de los rivales, pero competimos bien de local y tenemos que seguir insistiendo, no hay otro camino”, explicó.

Por último, el entrenador contó cómo vivió un nuevo partido ante el Pincha, club donde nació, jugó y es hincha.

“Es especial jugar en esta cancha. No me gusta enfrentar a Estudiantes porque no me siento cómodo, pero siempre busco ganar porque es lo que me enseñaron desde chico”, finalizó.

DT DEL PINCHA

Balbo: “No fue el mejor partido de Estudiantes”

El entrenador de Estudiantes, Abel Balbo, habló en conferencia de prensa y aseguró que no se vio la mejor versión de su equipo ante Sarmiento.

“No fue el mejor partido de Estudiantes, fue un buen partido, pero hay mucho por mejorar”, inició.

“Estoy convencido de que el camino es este. Nos empataron en la única situación que generaron. Los chicos lo hicieron bien, pero tenemos que mejorar muchas cosas”, expresó.

El DT del Pincha se refirió al enojo de los simpatizantes y se hizo responsable de la campaña del equipo platense en lo que va del torneo ante la falta de resultados positivos.

“Creo que el hincha hace bien en estar enojado, es el tercer partido que jugamos de local y no ganamos. Estoy en deuda con la gente, los entiendo. Está bien que me insulten a mí, yo soy el responsable”, manifestó.

Por último, Balbo analizó la actuación de su equipo en los 90 minutos que disputó con el Verde.

“No tuvimos tiempo para reaccionar. Tendríamos que haber intentado algo más en el final. En ciertos momentos, hay que ir a buscar el resultado con otras formas”, indicó.

“Tenemos que convertir más. Tenemos jugadores de gran valor ofensivo. Los goles ya van a venir, yo creo en los delanteros”, concluyó.