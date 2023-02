El Linqueño debutará como visitante ante Unión de Sunchales en el Torneo Federal A

El Club Atlético El Linqueño ya tiene fecha para su debut en el Torneo Federal A.

Será el próximo 12 de marzo, como visitante, ante Unión de Sunchales. El equipo de Maxi Antonelli integra la Zona 3 de la etapa clasificatoria, que se disputará en formato de cuadro rondas, todos contra todos.

El estreno como local para El Linqueño, que logró el ascenso el 5 de febrero pasado, al vencer por penales a San Martín de Mendoza, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, llegará en la segunda jornada, el 19 de marzo, frente a Sportivo Belgrano.

Fixture primeras cuatro fechas:

Zona 3: Douglas Haig de Pergamino - Def. de Pronunciamiento DEPRO (Colón) - Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) - Unión de Sunchales - Independiente de Chivilcoy - Sportivo Las Parejas - Sportivo Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Fecha 1 - 12 de Marzo:

SP. BELGRANO vs. DEPRO

UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.

G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: DEF. DE BELGRANO



Fecha 2 - 19 de Marzo

INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.

EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO

DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU



Fecha 3 - 26 de marzo

DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEPRO



Fecha 4- Sábado 1° de abril

G. Y ESGRIMA CU vs. UNIÓN S.

INDEPENDIENTE vs. SP. BELGRANO

SPORTIVO A.C. vs. DEF. DE BELGRANO

EL LINQUEÑO vs. DEPRO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

Fuente: Ascenso del Interior