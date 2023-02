El DT de Boca, Hugo Ibarra, analiza varias modificaciones para enfrentar a Platense

LIGA PROFESIONAL

El entrenador Xeneize no quedó conforme con la actuación del equipo en la derrota con Talleres, el sábado pasado, y piensa en cambios en las tres líneas del once, dos de ellas obligadas. Sebastián Villa, expulsado, y Nicolás Orsini, lesionado, no estarán disponibles para jugar ante el Calamar.