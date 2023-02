Ricardo Gareca y la posibilidad de ser técnico de Boca

El entrenador Ricardo Gareca aseguró que evaluaría una oferta de Boca en caso de ser llamado para ser el técnico del "Xeneize", aunque remarcó que tuvo "una historia que el hincha no olvida", en referencia a su paso a River tras formarse en las Divisiones Inferiores del conjunto de La Ribera, y sostuvo que los dirigentes "nunca se inclinaron" por él.

"Si me llama un club de la Argentina dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí", señaló Gareca en declaraciones a ESPN.

En esa línea, continuó: "La gente es muy pasional, se puede tornar agresiva pero es lo más legítimo que tiene el fútbol. A nosotros viene un club, nos pone más dinero y nos vamos, pero el hincha no traiciona, es fiel, le puede llegar a doler".

Sobre las chances que tuvo en el pasado para llegar a Boca, el "Tigre" manifestó: "En un momento me descolocó, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí un llamado concreto. La única vez fue con (Daniel) Angelici, pero ya estaba en contrato con la selección peruana, no tenía la manera de salir".

En cuanto a su arribo al "Millonario" junto a Oscar Ruggeri en 1985, insistió: "El hincha no lo va a entender de ninguna manera, éramos jugadores formados en Boca, pero ese momento del club era irrepetible. Nos tocó vivir dos o tres años muy difíciles. Todo le plantel pidiendo la libertad de acción, ocho meses sin cobrar. Nunca quisimos ir a River, le dimos a Boca todas las facilidades, aceptamos quedarnos por la mitad pero llegaron todos los cheques para atrás".

"Yo me formé en Boca desde los 10 años, me probaron en todos lados. Así estuve dos años hasta que pasé a Novena División. Sé lo que es Boca, nadie me lo va a contar. Es difícil dirigirlo para un tipo como yo, no va a ser fácil porque tiene dando vueltas jugadores que ganaron muchas cosas y son técnicos. Como DT no tendría problemas de nada, pero hay que ver los tiempos de cada uno", cerró.