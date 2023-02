Israel Damonte aseguró: "No dudo que vamos a continuar en Primera División"

Antes del viaje del plantel profesional de Sarmiento de Junín emprendió ayer pasado el mediodía hacia la ciudad de Santa Fe, para enfrentar hoy a Colón en el estadio conocido popularmente como "El cementerio de los Elefantes", el entrenador brindó su habitual conferencia de prensa antes de cada encuentro.

Inicialmente, sobre el partido anterior, perdido 5 a 3 en nuestra ciudad ante Barracas Central y con polémico arbitraje, el coach manifestó en la rueda de prensa realizada en el SUM del estadio Eva Perón: "Pude hablar luego del partido con al árbitro (Pablo Dóvalo), le aclaré que no le dije nada grave para que me expulse. Hubo un cambio en el gol de Luciano Gondou que anularon, ya que un jugador que salió de la cancha, volvió a entrar enseguida.

Ya está, en el partido pasaron tres cosas: no hicimos un partido correcto, fue un mal encuentro en lo defensivo, defendimos mal, no solo un jugador o alguien en especial, sino todo el equipo. Por momentos, más allá de lo que estaba pasando, fuimos a buscarlo, metimos cuatro goles (nos cobraron tres), tuvimos otra jugada como para concretar, un penal claro que no nos dieron, en un momento en el que íbamos a tener tiempo para revertir el resultado.

Por momentos pusimos ganas, fútbol, metimos la pelota en el área rival y creo que anotar cuatro tantos es importante, porque los tres delanteros que jugaron tuvieron posibilidades. Lo otro que subrayo es lo que pasó con el árbitro, son cosas que se dan a veces de esa manera, no ligas, las siete/ocho jugadas dudosas fueron todas para ellos, creo que el árbitro pudo tener una mala tarde. Después del partido me explicó algunas jugadas, pero está demás seguir diciendo cosas sobre el tema, sobre lo que se dio en cancha".

La llegada de más refuerzos

También Damonte señaló que "Tenemos que mejorar en lo defensivo, tener un mejor arranque de partido, porque fuimos dubitativos de entrada. Eso lo hablamos con el grupo y como son autocríticos, lo reconocieron, aunque el culpable soy yo. Este es un equipo nuevo, un plantel nuevo y por ahí llegan otros jugadores, por las lesiones sufridas, especialmente la de José Mauri. Hay que poner el pecho, trabajar mucho, estar unidos, estoy tranquilo y no dudo que vamos a continuar en Primera División".

Amplió diciendo que "Lo ideal sería tener a todos los jugadores a la orden, pero tenemos tres chicos con lesiones de rodilla, nunca lo viví antes, en ningún plantel que integré como futbolista o que dirigí. También tenemos a (Franco) Quinteros con lesión muscular en el recto y por eso no está citado para este partido ante Colón. Hay que acompañar a los que están con lesiones, apoyarlos y hay que afrontar lo que nos tocó".

Luego, el entrenador del Verde expresó: "El fútbol argentino es muy parejo. Fuimos (ante Barracas) un equipo muy diferente al que jugó en el debut ante Instituto de Córdoba. Por características de jugadores, debemos ir a Santa Fe sabiendo que necesitamos para cada partido, porque hay equipos que pueden lastimarte si vas a buscarlos. Contra Barracas no tuvimos una buena tarde, siempre fuimos abajo (en el marcador) y aunque nos íbamos recuperando, siempre nos hacían otro gol y vuelta a empezar.

La tranquilidad que tengo es que en la pretemporada rendimos bien, recién empieza el torneo, es muy largo, lo importante es que estamos con ganas, bien, y con el público apoyando y alentándonos. Necesitamos de todos y lo vamos a sacar adelante. Es bueno sumar de vistiante (por el partido ante Colón) y luego volver a nuestra cancha y ratificarlo".

Sobre el rival que el CAS enfrentará esta noche, "Isra" manifestó: "Colón es un equipo que saldrá a buscarlo, a ganar el partido en su cancha. Nosotros necesitamos ser nuevamente sólidos, con un equipo que a mí, siempre me representa y que hizo que sacáramos 53 puntos en el torneo anterior. Nos vamos a encontrar (en Santa Fe) con un rival que seguramente querrá tener mucho la pelota y nosotros, debemos aprovechar las chances que tengamos, poner el corazón como siempre, ir a buscarlo y a tratar de hacer un gran partido".

Finalmente, Damonte expresó: "Podemos traer dos refuerzos más, uno por la transferencia de Federico Andueza y tenemos una semana más para incorporar a otro jugador por la lesión de José Mauri. No es traer por traer, sino incorporar jugadores que nos sirvan, que nos den variantes. A (Alejandro) Donatti lo estamos poniendo bien desde lo físico, llegó sin jugar mucho en el último tiempo, así que en poco tiempo estará a disposición", completó el director técnico sarmientista.