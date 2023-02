Damonte: “Lo que más duele, más allá de los goles y la derrota, son las lesiones”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer luego de la derrota con Barracas Central y se lamentó, principalmente, por las lesiones que sufrieron Franco Quinteros y José Mauri durante la primera etapa del partido.

“Lo que más me duele, más allá de los goles en contra y la derrota, son las lesiones, sobre todo la de José Mauri porque es un jugador importante y lo vamos a perder por un largo tiempo para lo que se viene. Es complicado”, manifestó.

“Sufrimos lesiones, la rotura de ligamentos de Mauri está confirmada. Tenemos más lesiones de cruzados que desgarros desde que llegamos acá, es el cuarto jugador que se rompe en esta cancha”, expresó.

El DT del Verde hizo un análisis del partido ante el Guapo y se mostró disconforme con el rendimiento de su equipo.

“Nos convirtieron rápido, antes del minuto de juego. Me dio la sensación que, en la jugada del penal, el que llega primero es Quinteros. No fue de nuestros mejores partidos, al contrario”, indicó.

“No arrancamos bien, nos complicaron con algunos movimientos y no entramos bien al partido. No sé si estuvimos desconcentrados, nos costó hacer pie, poder jugar la segunda pelota, estábamos apresurados”, declaró.

Con respecto al desempeño del árbitro Pablo Dóvalo, Damonte se refirió a la expulsión que sufrió durante el complemento, más allá de la primera jugada polémica del penal.

“En los primeros diez minutos ya estábamos 2 a 0, el penal me parece que no fue y que le terminan pegando a Quinteros. Me expulsó a mí cuando no lo insulté, pero quedó todo bien con Pablo. No sé si escuchó algo y pensó que lo insulté”, aseguró.

Pese a la derrota, el entrenador platense tuvo palabras de optimismo para lo próximo y confirmó que mañana llegará Alejandro Donatti.

“El partido se dio de esa manera y esto recién arranca. El lunes estará Donatti con nosotros y es algo bueno de cara a lo que viene”, concluyó.<