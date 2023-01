Arrancan las semifinales del Torneo Nocturno 2022/23 de la Liga Deportiva del Oeste

Las semifinales del Torneo Nocturno 2022/23 – “100° Aniversario del club River y Ambos Mundos” se ponen en marcha, esta noche, en el estadio Raúl Vasco Barcelona de Mariano Moreno.

Desde las 22, Villa Belgrano y Defensa Argentina se enfrentarán en busca de un lugar en la ronda de ganadores del certamen de Primera División, que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El equipo de la V azulada quedó eliminado del Torneo Regional y es candidato al título del Nocturno con un cambio de entrenador en el medio de las dos competencias. Los villeros, dirigidos por Diego Martino, fueron los líderes de la zona C y vienen de vencer, 2 a 1, a la Academia Mascherano en los cuartos de final.

Por su parte, Defensa Argentina fue segundo en el grupo A y viene de dar el golpe tras eliminar a Independiente en la instancia de cuartos. El Canalero se lo dio vuelta al Rojo y lo superó, 2 a 1, para asegurar su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.

La actividad seguirá mañana con el segundo enfrentamiento de semis entre River Plate y Ambos Mundos, pautado para las 22, en la cancha de Jorge Newbery.

A su vez, los partidos de las divisiones inferiores se disputarán en la jornada del martes en los mismos escenarios de los encuentros de Primera.

La categoría 2009 tendrá los partidos entre: River- Sarmiento (en Moreno) y BAP- Academia Mascherano (en Newbery) y la división 2012 se definirá entre Rivadavia (L) – Newbery (Moreno) y Sarmiento – Mascherano (Newbery).

La programación completa es la siguiente:

Torneo Nocturno

Semifinales Primera:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO

22.00 Moreno Villa vs Defensa

Mañana:

HORARIO CANCHA PARTIDO

22.00 Jorge Newbery River vs Ambos Mundos

Semifinales Formativas:

Mañana:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30 Moreno River vs Sarmiento 2009

19.30 J. Newbery BAP vs A. Mascherano 2009

20.30 Moreno Rivadavia (L) vs J. Newbery 2012

20.30 J. Newbery Sarmiento vs A. Mascherano 2012

¿Cómo continúa el torneo?

La etapa final del Torneo Nocturno 2022/23 está compuesta por varias fases. Después de los cuartos de final, los equipos que avanzaron a semifinales tendrán una doble chance para luchar por el título de esta edición.

Los vencedores de los dos partidos de semifinales accederán a la ronda de los ganadores a un solo enfrentamiento, y quien gané ese encuentro estará en la gran final del certamen. Además, el primer finalista tendrá el beneficio de jugar con una ventaja deportiva sobre el adversario, que consta de disputar otra final si es superado en la primera.

Por su parte, los equipos derrotados en las semifinales se medirán entre sí en la ronda de perdedores a un solo encuentro, el ganador seguirá en competencia y el perdedor quedará eliminado.

El ganador de la ronda de perdedores y el perdedor de la ronda de ganadores jugarán para ver quién es el segundo equipo finalista, que se enfrentará al club que ya espera en la final. A su vez, el segundo clasificado deberá ganar dos veces para ser campeón.